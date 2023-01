C’est souvent un miracle qu’un film africain sorte à l’écran. Sur le continent, il n’y a pas de ces « majors company » qui fournissent l’argent. Au Nigeria et en Afrique du Sud, les productions, nombreuses certes, sont souvent commerciales, de piètre qualité. Comment expliquer alors que le Fespaco montre des dizaines de films tous les deux ans ?

par Azzedine Mabrouki

La solution, ce sont souvent les bailleurs de fonds étrangers qui ne sont pas innocents et ne donnent pas leur argent pour rien. Ils arrivent à remanier les sujets. Ce système d’aide est une solution malgré tout pour les cinéastes africains, fatigués d’attendre et de voir leurs projets jetés au fond des tiroirs. Le Fespaco arrive à faire incursion dans le cinéma de qualité et présente au fil des (deux) ans des films de bons auteurs. Les films de Sembène Ousmane, Souleymane Cissé, Abderrahmane Sissako, Idrissa Ouedraogo et tant d’autres… Du Maghreb, sur les écrans de Ouaga, les films de Brahim Tsaki, Azzedine Meddour, Belkacem Hadjaj, Nouri Bouzid, etc. Il y a quelques années, on a vu au Fespaco une œuvre étrange et magnifique, « Touki Bouki », de Djibril Diop Mambety. A maintes reprises, Djibril est venu à la Cinémathèque d’Alger où « Touki Bouki » a reçu un grand accueil.

Djibril Diop Mambety, dont l’œuvre survit à sa mort, encore jeune, était un grand artiste, fin, drôle, généreux, amical, et très célèbre au Sénégal, comme dans toute l’Afrique. Acteur de théâtre, puis metteur en scène de cinéma, il a tourné son chef-d’œuvre « Touki Bouki », l’histoire d’un jeune berger Peuhl qui rêve de l’exil en Europe. Mais une force surnaturelle le retient dans son pays.

Touki Bouki est une histoire émouvante, très drôle en même temps, Inoubliable

Djibril n’est plus, hélas. Mais « Touki Bouki » est en vente sur Amazone.com. Destin cruel, car Djibril a fini sa courte vie dans sa gloire de grand artiste mais éternellement pauvre. Djibril n’était pas le seul artiste africain à quitter ce monde laissant une œuvre profitant à d’autres… Cependant, malgré toute leur lassitude de chercher en vain des moyens de production, les cinéastes d’Afrique, tous les deux ans, années paires, en février, se retrouvaient à Ouaga dans la grande fête du Fespaco. Et quand l’Afrique du Sud, en 2005, a décroché le grand prix, l’Etalon de Yennenga, le Président Thabo Mbeki a dit : « Nous sommes à l’aube de l’âge d’or du cinéma sud-africain. » Sans doute, voulait-il dire qu’après Totsi, de Gavin Hood, primé à Ouaga, et Oscar du meilleur film étranger, son pays mettrait le cinéma dans la case prioritaire en raison de la prospérité acquise avec le pétrole, les mines d’or, de diamants, de charbon… Confrontés à la corruption de certains dirigeants, au pillage systématique de leurs richesses, les autres pays du continent n’ont aucune chance de ce genre. Dilemme : car, encore une fois, s’ils partent à la recherche d’aide étrangère, les réalisateurs rêvant d’un film personnel et se retrouvent avec un scénario changé, raccourci ou allongé, souvent une vision misérabiliste du Continent.

Au Burkina même, les choses allaient autrement. Au temps de Thomas Sankara, brillant leader et aussi cinéphile, qui pédalait sur son vélo entre deux salles du Fespaco.

Sankara avait créé une école de cinéma pour les jeunes réalisateurs. Le Président avait vraiment à cœur d’aider le cinéma africain ; cette école venait apprendre des cinéastes d’autres pays des projets plein la tête. n