Le Gaz de pétrole liquéfié carburant (GPLc) gagne du terrain dans les mœurs de consommation des automobilistes algériens. En témoignent les chiffres sur ce registre rendus publics par le président de l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) Rachid Nadil, donnant une consommation de 1,02 million de tonnes en 2020, soit une hausse de près de 18% par rapport à 2019 où elle avait atteint 859.257 tonnes, contre 649.977 tonnes en 2018.

Par Feriel Nourine

Cette forte progression s’inscrit dans la continuité de la croissance extraordinaire de ces dernières années, a-t-il estimé. «Aujourd’hui, nous assistons à une véritable ruée vers le GPLc», a-t-il ajouté.

Le président de l’ARH a souligné que la hausse de la consommation du GPLc est aussi le résultat des efforts menés par les différents intervenants depuis plusieurs années afin de promouvoir ce produit respectant l’environnement et proposé au consommateur à un tarif très attrayant (9 DA/litre), par rapport aux autres types de carburants.

Destiné uniquement pour les véhicules essences, à travers la fourniture de kits de conversion par des installateurs locaux, le Sirghaz pourrait être également élargi aux autres types de véhicules roulant au gasoil, a fait observer M. Nadil, assurant que le même réseau d’installateurs de kits de reconversion des véhicules essence peut être sollicité à cet effet.

M. Nadil a expliqué que les kits GPLc destinés aux véhicules diesel et utilisant le système de dual fuel (GPLc+gasoil), pour les véhicules légers et camions, ont été déjà expérimentés en Algérie en donnant des résultats «satisfaisants» en matière d’économie de carburant.

A noter que la consommation du gasoil avait atteint les 10 millions de tonnes par an, dont 8,5 millions produites localement par des raffineries de Sonatrach et 1,5 million était assuré par le recours à l’importation.

Fin de l’essence avec plomb

Sur un autre registre, le même responsable a affirmé que la suppression de la commercialisation de l’essence super avec plomb au niveau des stations-services interviendra au plus tard en début octobre prochain. Il a indiqué que toutes les dispositions ont été prises pour mettre fin, d’ici le mois d’octobre 2021, à l’usage de l’essence super avec plomb ayant l’indice d’octane 92, produite par les raffineries algériennes.

Nuisible à la santé et à l’environnement, «ce carburant n’est plus produit ou utilisé dans le monde, à l’exception de l’Irak et du Yémen», a-t-il encore souligné.

Les automobilistes devront ainsi utiliser l’essence sans plomb ayant un indice d’octane unifié «valable pour tous les véhicules», selon le responsable affirmant que les tests à cet effet sont «en cours» et que le produit proposé sera «totalement» sécurisé pour les différentes motorisations.

M. Nadil a rappelé que l’Algérie avait décidé aussi d’abandonner cette essence plombée dans le cadre de sa politique visant à mettre fin à l’importation des carburants.

En effet, les raffineries algériennes avaient cessé en 2020 de produire l’essence plombée, les capacités de production sont donc orientées vers le sans plomb, a-t-il signalé, ce qui va permettre d’atteindre l’autosuffisance en la matière.

Sonatrach dispose de capacités de production de 4 millions de tonnes d’essences par an, tandis que la consommation nationale est estimée à une moyenne de 3,7 millions de tonnes par an.

Dans ce sens, le président de l’ARH fait remarquer que l’opération de suppression de l’essence super avec plomb qui devait intervenir initialement durant le premier semestre 2021, a été retardée en raison de l’impact de la pandémie de Covid-19 sur la demande interne.

«Les quantités de l’essence sans plomb devaient être stockées dans des cuves destinées initialement pour le stockage de l’essence plombée, ce qui fait que des parois des réservoirs demeuraient contaminés par le plomb. Il fallait vendre toute la quantité stockée de l’essence super avec plomb pour pouvoir rincer les parois. Ceci ne pouvait pas se réaliser en raison de la baisse de consommation sous l’effet des mesures de confinement prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus», a-t-il expliqué.