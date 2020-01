L’état de santé des personnes blessées dans le carambolage impliquant 12 véhicules et un poids lourd, survenu hier matin sur l’autoroute Est-Ouest dans sa partie traversant Aïn Taghourt à Bordj Bou Arréridj est «stable», des heures après leur admission aux hôpitaux de la wilaya, a-t-on constaté.

Plusieurs blessés interrogés par l’APS à l’hôpital Lakhdar Bouzidi du chef-lieu de wilaya où ils ont été évacués, ont relevé que «le carambolage entre les véhicules était causé par l’épaisse couche de verglas sur l’axe autoroutier qui perturbait la circulation».

Le chef de l’Exécutif local, Abdelkader Belkhadzadji s’est rendu à l’hôpital Lakhdar Bouzidi pour s’enquérir des conditions de prise en charge des victimes qui se trouvent dans un état de santé «stable», selon des sources médicales de cette établissement de santé.

Des opérations de salage de l’autoroute Est- ouest dans son segment traversant la wilaya de Bordj Bou Arréridj, ont été aussitôt lancées pour enlever le verglas.

Aussi, il a été procédé à l’évacuation depuis le même axe routier des débris causé par le carambolage, ont relevé les services de la wilaya.

Quatre (4) personnes sont décédées et une autre a été grièvement blessée dans un accident similaire survenu lundi matin sur l’autoroute Est-ouest, dans la commune d’El Yachir à l’Ouest du chef-lieu de la wilaya, causé par l’épaisse couche du verglas et la densité du brouillard qui a enveloppé la région de Bordj Bou Arréridj, ont rappelé les services de la Protection civile.<

Articles similaires