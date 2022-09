Par Bouzid Chalabi

Des opérateurs économiques libyens sont en visite depuis hier à Alger avec, à leur tête, le président de la Chambre de commerce et d’industrie et d’agriculture de la ville de Misrata, Fathi El Amine Ettourki. Cette importante délégation composée d’une dizaine d’hommes d’affaires dans divers secteurs d’activités a été reçue hier par le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) ainsi que par des membres dirigeants de l’organisation patronale.

Pour la CAPC, la rencontre avec les opérateurs libyens s’inscrit dans des actions «visant à promouvoir le marché algérien et la destination Algérie», à «tisser des liens solides avec des organisations patronales et institutions internationales», ainsi qu’à «promouvoir nos entreprises auprès de partenaires étrangers porteurs d’opportunités». La rencontre a également constitué «une occasion pour les deux parties d’échanger sur les opportunités de partenariat entre les deux pays et leurs rôles dans la promotion des échanges interafricains».

Les discussions algéro-libyennes, qui ont eu lieu hier au siège de la CAPC, étaient revêtues d’une coloration maghrébine dans la mesure où elles ont été marquées par la participation du Secrétaire général de la Chambre mixte économique tuniso-libyenne. Y ont pris part également des Directeurs de l’investissement et du commerce de la Zone franche de Misrata et d’opérateurs économiques algériens et libyens représentant plusieurs secteurs d’activité tels que l’agro-alimentaire, le BTPH, les matériaux de construction, l’emballage et les TIC.

La perspective, a-t-on appris, est l’organisation en décembre prochain d’une grande rencontre «The Forum & Exhibition for Transport and Transit in Africa», un évènement sur les opportunités de coopération et de partenariat pour la promotion des échanges interafricains. Il est également question de la création d’un forum d’affaires algéro-libyen, lequel est en «bonne voie», selon une bonne source.

Pour encourager les exportations algériennes vers la Libye, la CAPC prévoit à court terme d’installer un bureau d’affaires dans la zone franche de Misrata, première zone franche économique établie sur le territoire libyen, a-t-on appris.

