Par Mohamed Touileb

Battre la Côte d’Ivoire pour que la défense du titre ne soit pas définitivement ranger dans la case de l’illusoire. L’équipe nationale voit la couronne africaine lui glisser sur la tête avec le risque de se retrouver sur la même phrase que le verbe déchoir.

Beaucoup croient dur comme fer que les «Verts» peuvent accomplir leur devoir. Et c’est absolument normal tant on parle d’un champion d’Afrique notoire. Djamel Belmadi et ses poulains ont longtemps entretenu la mentalité de la gagne avec l’envie permanente d’aller chercher les plus belles et improbables des victoires. De ce fait, ils ont juste à faire parler leur football sans fard.

Quand on a déjà réussi l’exploit de se poser sur le sommet du continent, on peut envisager de chasser les Éléphants. Certes, cela ne sera pas facile mais on ne peut aucunement penser que c’est une impossible mission. Comme au cap ou pas cap, pour rester dans le jeu, il faut accomplir le défi proposé après quoi les «Guerriers du Désert» pourraient se reposer.

Hier, en conférence de presse, Riyad Mahrez a assuré que lui et ses coéquipiers comptaient tout donner pour que le séjour camerounais ne soit pas écourté. En ligne de mire, il y aura un succès et 3 points vitaux à aller chercher face aux camarades du redoutable Maxwell Cornet.

La moisson totale devrait soigner la réputation d’«El-Khadra» qui est quelque peu écornée. En outre, elle nous permettra de nous qualifier. C’est ce scénario qui est majoritairement souhaité. Et ça sera aux champions d’Afrique en titre de l’exaucer. Dire qu’ils n’en ont pas les moyens de le faire s’apparente à de la résignation qui n’a pas lieu d’exister. Le ticket pour les huitièmes ne doit pas nous échapper.

