PAR MILNA KOUACI

Le coût du repas servi aux élèves au niveau des cantines scolaires est fixé par arrêté interministériel. Il est fixé à 65 DA pour les wilayas du Nord et à 75 DA pour les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux. Le Journal officiel n°68 vient en effet de fixer le coût du repas servi aux élèves ans les cantines scolaires. Selon cet arrêté interministériel, le coût du repas servi à l’élève bénéficiaire par jour est constitué de la contribution du budget de l’Etat et des éventuelles contributions de la commune et/ou de la wilaya, ainsi que des contributions financières des parents d’élèves et des associations. Ainsi, selon l’article 3, la contribution du budget de l’Etat au coût du repas est fixée à 65 DA, au niveau des wilayas du Nord et à 75 DA au niveau des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux. L’article 4 de l’arrêté souligne que les parents d’élèves et les associations peuvent participer au soutien du coût du repas à travers des contributions financières. Cet arrêté explique que le directeur de l’école primaire et l’inspecteur de l’alimentation scolaire veillent, avec les services de la commune, au respect des quantités nécessaires des produits alimentaires qui entrent dans la préparation journalière de repas équilibrés chauds ou sous forme de rations, le cas échéant, au profit de chaque élève bénéficiaire, en prenant compte de sa conformité avec l’annexe 1 du présent arrêté. Dans le cycle primaire, la gestion des cantines est confiée depuis janvier 2017 aux Assemblées populaires communales (APC) et des lacunes ont été enregistrées. Le repas de la cantine scolaire a toujours constitué un véritable sujet de discorde chez les parents d’élèves qui estiment que le repas est loin de répondre aux besoins nutritionnels des enfants. Dans certains établissements, des cantines offrent un repas froid aux enfants par manque de ressources financières au niveau de plusieurs communes. Bien que le ministère de l’Education nationale ait annoncé en mars dernier la révision du coût du repas de la cantine scolaire et a décidé d’une hausse de 44%, la qualité du repas ne s’est pas améliorée en raison des prestations des APC qui diffèrent de l’une à l’autre. Une commune riche n’offre pas le même repas qu’une commune pauvre.

Dans un autre contexte, le Projet de loi de finance (PLF) 2023 prévoit d’allouer 6 150 milliards centimes destinés à la prise en charge de la restauration scolaire. Le budget sera réparti selon le coût du repas entre les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux et les wilayas du Nord.

