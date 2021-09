La ville côtière de Gdynia, en Pologne, organisera les prochains championnats du monde-2022 de stand up paddle (SUP) de retour en pleine mer, a indiqué la Fédération internationale de canoë-kayak (ICF), en attendant la confirmation des dates de cet événement de Canoë.

La discipline du stand up paddle a été l’objet d’une interminable bataille entre la Fédération internationale de canoë-kayak (ICF) et l’Association internationale de surf (ISA), deux instances qui en convoitaient la gouvernance. Leur querelle a été portée devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), dont les magistrats n’avaient rien décidé.

En août 2020, le TAS a jugé que l’ICF et l’ISA pouvaient organiser des événements mondiaux de stand up paddle, mais que l’ISA en aurait la gestion au niveau olympique.

Les deux dernières éditions des Mondiaux de la discipline se sont tenues à Qingdao, en Chine, en 2019, puis sur le lac Balaton, en Hongrie, cette année.

