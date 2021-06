Un film d’animation sur Anne Frank, le biopic consacré au groupe de rap NTM et le dernier film de Gaspar Noé sont venus s’ajouter jeudi à la Sélection officielle du 74e Festival de Cannes, ont annoncé dans un communiqué ses organisateurs.

Neuf nouveaux films ont été ajoutés, dont «Where is Anne Frank ?», présenté hors compétition, de l’Israélien Ari Folman, qui avait électrisé la Croisette en 2008 avec un autre film d’animation, «Valse avec Bachir», reparti bredouille.

En séances de minuit, les noctambules pourront découvrir deux films français: le nouvel opus des frères Larrieu, avec leur acteur fétiche Mathieu Amalric, ainsi que le biopic consacré au groupe de rap NTM, «Suprêmes» d’Audrey Estrougo.

Plusieurs premiers films rejoignent cette sélection, dont «Mes frères et moi» du Français Yohan Manca avec les acteurs Sofian Khammes et Dali Benssalah

(attendu dans le prochain James Bond), et «Mi iubita, mon amour» de Noémie Merlant, révélée dans «Portrait de la jeune fille en feu» de Céline Sciamma.

Dans la nouvelle section Cannes Premières, destinée à des réalisateurs confirmés, Gaspar Noé viendra présenter «Vortex», avec à la distribution le maitre italien de l’épouvante Dario Argento, qui l’a beaucoup inspiré.

Le Festival de Cannes doit encore annoncer le film choisi pour faire l’ouverture d’Un Certain Regard et celui qui sera projeté lors de la «dernière séance» après le palmarès le 17 juillet.

La composition du jury, présidé par l’Américain Spike Lee, ainsi que l’affiche de cette 74e édition n’ont pas encore été dévoilées. <

