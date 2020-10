Par JACKY NAIDJA

A évènement spécial, jury spécial et exceptionnel pour Cannes 2020, qui aura lieu du 27 au 29 octobre au Palais des Festivals sur la Croisette.

En signant le retour d’un Festival spécial Cannes 2020 sur la Croisette et au Palais des festivals de la ville de Cannes, le Maire et les organisateurs du festival ont voulu par-dessus tout faire la part belle au public pour retrouver le chemin des salles de cinéma et les films autour de cet évènement. Notamment ceux de la programmation des Courts Métrages parmi les 11 films sélectionnés en compétition pour leur offrir la Palme d’or du palmarès où il sera également décerné les trois prix de la Cinéfondation parmi les 17 meilleurs films d’étudiants des écoles de cinéma sélectionnés. Et pour la première fois, ce jury paritaire, composé de trois hommes et de trois femmes n’aura pas de président. Ce choix est laissé aux membres du jury pour s’accorder unanimement sur le Premierr prix du palmarès. n

LE JURY

Claire Burger : réalisatrice et scénariste

Damien Bonnard : comédien

Rachid Bouchareb : réalisateur, scénariste et producteur

Charkes Gillibert : producteur

Deakulumbegashvili : réalisateur et scénariste

Celine Sallette : comédienne