Alors que plusieurs wilayas du pays traversent une nouvelle canicule, qui devrait se poursuivre, au moins, jusque dans la nuit de dimanche à lundi, selon le dernier Bulletin météorologique spécial (BMS), les autorités responsables de la lutte contre les feux de forêt, notamment les services du ministère de l’Agriculture, ont de leur côté fait état de la «mobilisation» générale de leurs agents sur le terrain et relevé le niveau d’alerte et de vigilance.

Par Nadir Kadi

La crainte de nouveaux départs de feux a, en effet, été alimentée tout au long du week-end par les annonces presque continues de plusieurs incendies. Ces feux de forêts ou de couverts végétaux, dans les wilayas de Bejaïa, Tizi-Ouzou, Bouira ou encore Boumerdess et Skikda sont heureusement pour la plupart maîtrisés selon les informations disponibles hier.

L’éEtat d’alerte des services de lutte contre les feux de la Protection des forêts devrait concerner la majeure partie des effectifs du pays, d’autant que le BMS parle de «températures caniculaires» oscillant entre 40 et 42 degrés dans les wilayas d’Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipasa, Alger et Boumerdès. Mais aussi de température «entre 44 et 46 degrés» dans les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mascara, Relizane, Chlef et Aïn Defla. Un communiqué du ministère de l’Agriculture, publié hier, appelle à cet effet à la vigilance aux abords des forêts, et rappelle que la fabrication de charbon de bois est temporairement interdite. Des mesures de bon sens, qui s’ajoutent au renouvellement de l’état d’alerte des agents de la Protection des forêts, déjà en alerte maximale dès le 17 juillet dernier.

En parallèle, il est à noter que le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a également demandé, jeudi, à faire preuve de vigilance pour protéger le couvert végétal et les récoltes. Le responsable annonçant dans ce contexte le lancement «prochain» d’une campagne de reboisement visant la plantation de 60 millions d’arbustes. Quant aux principaux départs de feux recensés dès jeudi 11 août, il s’agit entre autres de «11 foyers d’incendies» dans la wilaya de Béjaïa, notamment dans les localités de Boukhelifa, Kebouche et Adekar. Des feux, heureusement, rapidement étouffés ou du moins «maîtrisés» par les unités de la Protection civile, qui faisait savoir dès vendredi que «les incendies qui se sont déclarés, jeudi à Béjaïa, ont été circonscrits, à l’exception de celui qui s’est déclenché dans la localité d’Aït Hamed, dans la commune de Boukhelifa». Les éléments de la Protection civile déployés dans la région ont, par ailleurs, bénéficié de l’appui d’un hydravion bombardier d’eau, Beriev BE-200, venu de Russie, et présent en Algérie depuis le début de la saison chaude.

Quant à la situation dans la wilaya de Tizi-Ouzou, une région particulièrement touchée par les incendies dramatiques de l’été 2021, l’APS a notamment rapporté qu’un «important» incendie s’était déclaré jeudi à proximité du village Tizi Ililane, plus précisément au niveau d’une oliveraie. Les flammes qui menaçaient d’atteindre des habitations ont, toutefois, été maîtrisées au bout de «quelques heures» grâce à «d’importants» moyens roulants et aériens mobilisés par la Conservation des forêts et la Protection civile, pu encore des citoyens volontaires, selon le conservateur des forêts, Youcef Ould Mohamed cité par la même source. Il ajoute que des départs de feux ont également été maîtrisés près des villages Igariden et Isbaqen, dans la commune de Maatkas, et à Taksebt (Iflissen), Tirmitine et Tala Toulmouts (Tizi-Rached).

Un premier bilan provisoire fait état de 40 ha de forêt et 65 arbres fruitiers ont brûlé à Tizi-Ouzou en plus de 40 ha de chêne-liège et de chêne vert, 40 oliviers et 25 figuiers. Par ailleurs, l’APS avait annoncé, dès le 10 août dernier, que près de 25 hectares de couvert végétal, 8 hectares d’oliviers et 9 hectares de maquis avaient été ravagés dans la wilaya de Bouira, et plus précisément à Ighil Oumenchar, une localité forestière relevant de la commune d’Ath Laâziz.