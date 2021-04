Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a signé une ordonnance modifiant et complétant la loi organique relative au régime électoral, portant prorogation de 5 jours des délais de dépôt des dossiers de candidature aux élections législatives du 12 juin prochain, indique jeudi un communiqué de la Présidence de la République. « A la demande de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), après consultation du Conseil d’Etat, du Conseil constitutionnel et avis du Conseil des ministres, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé une ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance 21-01, du 26 radjab 1442 correspondant au 10 mars 2021, portant loi organique relative au régime électoral, pour la prorogation de 5 jours des délais de dépôt des dossiers de candidature aux élections législatives du 12 juin 2021« , précise le communiqué. « Ainsi, le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature est fixé au 27 avril 2021 au lieu du 22 avril 2021 », a conclu la même source.

Articles similaires