Le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Abderrazak Sebgag, a annoncé mardi à Alger, que le dossier de candidature de l’Algérie pour abriter la Coupe d’Afrique des nations CAN-2025 est « finalisé » et « sera déposé dans les 48 ou 72 heures », soit avant le vendredi 16 décembre, dernier délai fixé par la Confédération africaine de football (CAF). La CAF a annoncé le 30 septembre dernier avoir retiré l’organisation de la CAN-2025 à la Guinée, en raison du retard pris dans les travaux des installations exigées par l’instance continentale. « Je tiens à remercier tous les secteurs qui ont contribué à la confection de ce dossier, qui est un dossier solide et consistant. Contrairement à d’autres candidatures, l’Algérie a présenté des installations opérationnelles », a-t-il ajouté. La CAF a fixé au vendredi 16 décembre, date limite pour la

remise par les associations membres de leur offre finale, y compris tous les documents de candidature et d’accueil (convention d’accueil, convention des villes hôtes, garanties gouvernementales).Entre le 5 et le 25 janvier 2023, la CAF effectuera des visites d’inspection avant l’annonce du pays hôte du tournoi prévue le 10 février 2023, qui interviendra à l’issue d’une réunion de son comité exécutif. n

