Sans véritable surprise, Abdelkrim Medouar sera président de la Ligue de football professionnel (LFP) pour un second mandat (2021 – 2025) de suite. Au bord du gouffre à un moment donné, il aura réussi à faire le dos rond pour rester aux commandes de l’instance.

Par Mohamed Touileb

Il a su laisser passer l’orage. Pourtant, il semblait vraiment mal barré. Surtout après l’abdication de Kheireddine Zetchi qui avait renoncé à son fauteuil de président de la Fédération algérienne de football (FAF) sous la contrainte.

Il a laissé passer l’orage

Medouar a pu se replacer pour se visser aux commandes de la LFP. Pourtant, son premier mandat, entamé à mi-chemin en juin 2018 en succédant au pied levé à Mahfoud Kerbadj, n’avait rien d’excellent ou de prometteur. Des problèmes de calendrier, des contestations et une fin de première mission fortement perturbée par la pandémie du Coronavirus. En témoigne ce championnat 2019-2020 sabré n’ayant pas pu aller à son terme. Par ailleurs, il faut savoir que son mandant devait s’achever en 2020 mais la FAF lui a accordé une dérogation pour pouvoir continuer à gérer les affaires de la LFP jusqu’à la tenue de l’AG élective (AGE). L’élection a fini par se dérouler hier au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. D’ailleurs, l’heureux élu n’a pas omis de remercier Zetchi pour « m’avoir donné une dérogation afin d’assurer la continuité ». Pendant cette rallonge, Medouar a pu convaincre l’Assemblée générale de le reconduire. Surtout après qu’Azzedine Arab a été écarté de la course par la Commission de candidature. Le dossier de ce dernier était incomplet et n’a pas été accepté. Même après recours.

« Mon élection est légitime »

À compter de ce moment, la route été toute tracée et l’ancien président de l’ASO Chlef. Dans un boulevard, il a été réélu à mains levées et à l’unanimité. Personne ne pouvait garder sa main dans la poche. « Mon élection est légitime.

J’ai laissé les médias couvrir l’AGE pour le constater par eux-mêmes. J’aurais aimé avoir un adversaire mais ce n’était pas possible car le règlement ne permettait pas qu’il soit éligible », dira Medouar. L’homme de 60 ans révèle qu’il compte « apprendre des erreurs du passé pour améliorer les choses. On va accompagner les clubs et les aider financièrement s’il le faudra ». Ayant fait face à des problèmes d’agendas durant ses 3 ans et demi aux affaires de la structure chargée de gérer le championnat pro, il indique que « le championnat se terminera à la première semaine de juin 2022 ».

Tout est donc figé au sommet de la balle ronde Dz. Excepté Zetchi qui n’a pas pu se débarrasser de l’étiquette de persona non grata car il n’entrait pas dans le moule d’ « Algérie Nouvelle », Medouar fait peau neuve pour fondre dans le décor. n

La composante du nouveau Bureau de la LFP :

Président : Abdelkrim Medouar

Membres : Benlakhder Mourad (JS Saoura), Benaïssa Abdallah (US Biskra), Kebir Lamine (représentant des entraîneurs), et Benayada Abdelkader (représentant des joueurs).

Membres suppléants : Meliani Rachid (WA Tlemcen), Bouzit Abdellah (JS Kabylie), Touami Rabeh (RC Arbaâ).