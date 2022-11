Le ministère de la Santé a annoncé, mardi dans un communiqué, l’achèvement de l’opération de maintenance de trois (3) accélérateurs de radiothérapie destinés aux cancéreux au niveau du Centre de cancérologie Pierre et Marie Curie (CPMC) de l’Hôpital Mustapha Pacha et des CHU d’Oran et de Constantine.

Le ministère a précisé que la société chargée de cette opération a achevé la maintenance de trois accélérateurs de radiothérapie, pour une meilleure prise en charge des cancéreux. Il s’agit d’un accélérateur de radiothérapie au niveau du CPMC (Alger) et de deux autres au niveau des CHU d’Oran et de Constantine, souligne-t-on.

Le ministère de la Santé avait tracé un programme spécial s’étendant jusqu’au 24 novembre,

pour la maintenance de 13 accélérateurs.

«Les premières opérations de maintenance ont été lancées dimanche dernier pour l’entretien de 4 accélérateurs sur un total de 13», rappelle la même source. L’opération de maintenance est confiée à «une société créée à cet effet pour l’entretien des accélérateurs destinés à la radiothérapie». <

