Des médecins et des oncologues ont appelé, samedi à Alger, à institutionnaliser les opérations de dépistage précoce du cancer du sein en Algérie, à même de contribuer au recul du taux de décès et réduire les coûts du traitement. En marge de l’organisation d’une journée d’études dans le cadre de la 6ème édition du Salon d’information sur le cancer (SICAN) au Palais des expositions (Pins maritimes), le chef de service d’Imagerie au Centre Pierre et Marie Curie de cancérologie (CPMC), Pr Salah Eddine Bendib a affirmé que «les campagnes nationales organisées par des associations à travers l’ensemble du territoire requièrent davantage d’organisation en institutionnalisant ces opérations», notamment avec les efforts consentis par l’Algérie en matière de formation de cadres, de fourniture des appareils requis, mais aussi de mise en place des centres de dépistage. «L’organisation des opérations de dépistage précoce aide à faire baisser le taux de décès chez les patientes atteintes, à réduire les chances de recourir à la chirurgie, en plus d’alléger les coûts du traitement» affirme Pr Bendib. Il existe différents types de dépistage précoce, ajoute le spécialiste, dont l’autopalpation mammaire qui est le «type le plus fréquent chez les femmes ayant la quarantaine. En revanche, cet examen nécessite un deuxième avis et un suivi continu même en cas d’absence d’une tumeur». Un autre type de dépistage concerne 5% des femmes qui ont un antécédent familial d’un cancer du sein du fait des facteurs génétiques, il s’agit du dépistage familial. A ce propos, Pr Bendib suggère une série de mesures importantes pour réussir le plan de dépistage précoce, à l’instar de la sensibilisation, la formation des équipes médicales spécialisées mais aussi la mise en place d’un système de remboursement avec la Caisse de sécurité sociale. Les participants à cette journée d’études ont, à l’unanimité, souligné l’impératif de réunir tous les acteurs à même de réussir ces opérations et œuvrer progressivement à assurer la santé et la sécurité des femmes atteintes de ce cancer.

Par ailleurs, les femmes sont les «plus exposées» au cancer de la thyroïde, ont souligné plusieurs médecins lors d’une journée d’étude sur cette maladie, organisée samedi dans la wilaya de Blida. Les participants aux travaux de cette rencontre scientifique organisée par l’Association nationale El-Badr d’aide aux personnes atteintes du cancer, dans le cadre de la semaine arabe contre le cancer, ont affirmé que la moyenne des cas du cancer de la thyroïde chez la femme est très élevée par rapport aux hommes. Le spécialiste en chirurgie au centre anti-cancer (CAC) de l’hôpital Frantz-Fanon, professeur Boukhatem Zahi, a souligné que le cancer de la thyroïde est «l’un des quatre cancers qui touchent les femmes et le 13e chez les hommes», ajoutant que ce type de cancer touche toutes les catégories d’âge, y compris les enfants.

Articles similaires