L’équipe nationale de handball termine le championnat d’Afrique de handball 2020, abrité en Tunisie (16 – 26 janvier), sur une bonne note.

Les «Verts» ont pris le meilleur sur l’Angola dans le match pour la troisième place en s’imposant sur le score de 32 à 27. (15-14 mi-temps). Un succès, le 5e succès en 7 rencontres pour l’EN qui offre un retour sur le podium continental après deux éditions d’absence. Agréable surprise.

Le sept national, qui restait sur une désastreuse CAN 2018 ponctuée avec une 6e place au Gabon et une 4e place deux années auparavant en Egypte, a réussi à retrouver les devants de la scène africaine à l’occasion de la séquence tunisienne. Les coéquipiers de Hadj-Sedok (22 ans), élu homme du match contre les Angolais, troisièmes lors de l’édition écoulée, ont donc réalisé l’essentiel dans ce tournoi. Eux qui étaient venus chercher une qualification au Championnat du Monde 2021 qu’accueillera l’Egypte en 2021.



Des réglages pour l’avenir

La «mission Mondial» aura été accomplie après 4 sorties seulement. Un carton plein lors du tour préliminaire (3 victoires en autant de tests dans la poule «D») et un succès au détriment du Cap-Vert au tour principal a dégagé la voie vers les demies. Dans le carré d’as, les poulains d’Alain Portes, qui aura réussi à remettre en marche une sélection longtemps en berne, ont buté sur l’Egypte (30-27) vice-championne d’Afrique en titre. Aussi, il y a eu le revers infligé par la Tunisie (26-22) sérieusement candidate au sacre à domicile dans le tour principal. A l’issue de cette compétition, on peut dire que notre sélection en sort grandie. Au fil des rencontres, Messaoud Berkous & cie ont pu retrouver certaines sensations qui n’étaient pas là au début de la compétition. Certes, il y a beaucoup de réglages à faire. Surtout pour ce qui est des ailes et l’instauration d’un style de jeu plus complet et varié. Ça sera la mission de Portes avant le rendez-vous du Mondial dans une année.

Articles similaires