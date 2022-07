Ce n’est un secret pour personne. Forte de ses nouveaux stades, l’Algérie aimerait bien organiser une Coupe d’Afrique des nations le plus tôt possible. Sachant que les éditions 2023 et 2025 sont déjà attribuées à la Côte d’Ivoire et la Guinée dans l’ordre, la CAN-2027 devient la première cible pour l’Algérie. Mais voilà que Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), a conforté l’idée de son attribution à l’Afrique de l’Est, sachant que l’Ouganda et la Tanzanie se montrent disposés à abriter la séquence en question.

Dans le calendrier actuel de la CAF, les dates vacantes pour la CAN commencent à l’opus 2027. Avant son départ de la tête de l’instance confédérale en 2017, Aïssa Hayatou, a attribué les éditions 2019, 2021, 2023 au Cameroun, à la Côte d’Ivoire et la Guinée. S’en est suivi un glissement du calendrier de deux ans avec la CAN-2019 qui a été reprise par l’Egypte. Ainsi, les pays organisateurs des 3 éditions à venir étaient restés les mêmes avec la CAN-2025 revenue automatiquement à la Guinée.



Encouragements solennels pour l’Ouganda et la Tanzanie



Pour celle de 2027, Patrice Motsepe, boss de la CAF, semble déjà avoir une idée sur l’organisation. Ainsi, il la voit bien se tenir en Afrique de l’Est. Un fait qui serait «inédit». Cela veut dire que la candidature de l’Algérie pour organiser la messe de l’année en question risque de ne pas avoir le soutien nécessaire. Surtout si le premier décideur de la balle ronde en Afrique émet son désir publiquement.

En tout cas, après une visite de 24 heures en Algérie, Motsepe a mis le cap sur l’Ouganda pour 48 heures. De là-bas, il a fait une déclaration qui donne des indicateurs sur les intentions futures de l’instance. «J’ai appris, hier, que l’Ouganda et la Tanzanie souhaitent accueillir la Coupe d’Afrique des nations 2027. En tant que président de la CAF, je dois soutenir les 54 associations membres de manière égale. Et je dois dire que personnellement, je ne me contenterais pas d’accueillir favorablement mais j’encouragerais une candidature commune entre ces deux pays», a indiqué le successeur d’Ahmad Ahmad.



La CAN-2025 pour l’Algérie ?



De ce fait, l’homme d’affaires sud-africain estime que «cela contribuerait énormément au développement du football en Ouganda et en Tanzanie». En outre, il mentionne que «cette région n’a jamais accueilli de Coupe d’Afrique des nations auparavant et ce serait une bonne chose pour l’Ouganda et la Tanzanie, non seulement pour promouvoir le développement du football, mais aussi dans d’autres domaines comme le tourisme, les investissements et le commerce». La possibilité de voir cette candidature désirée est évidente. Et cela vient brouiller une éventuelle postulation algérienne pour abriter cette compétition. Pourtant, Motsepe s’est entretenu vendredi avec Djahid Zefizef, nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF). Et si le boss de la CAF s’est projeté sur l’opus 2027 avec autant de certitudes, c’est peut-être parce que la CAN-2025, que devrait organiser la Guinée, sera ré attribuée. L’Algérie, qui sera hôte du CHAN-2022 du 13 janvier – 04 février prochains, pourrait, à priori, prendre le relais. Les prochains mois donneront certainement plus d’indications sur ce scénario.