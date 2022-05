Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Djamel Belmadi, a affirmé lundi à Alger que “la porte est ouverte à tous les joueurs qui sont toujours compétitifs”, en vue des deux premières journées des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2023: le 4 juin à domicile face à l’Ouganda, et le 8 juin en déplacement face à la Tanzanie.

“Tout ceux qui sont compétitifs, la porte de l’équipe nationale est ouverte. Pour les nouveaux joueurs, Ils ont mérité leur convocation en équipe nationale et on va faire en sorte qu’ils s’adaptent le plus rapidement possible dans le groupe”, a déclaré Belmadi lors d’une conférence de presse animée au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger).

Concernant le forfait pour blessure du capitaine de l’équipe nationale, Riyad Mahrez, le sélectionneur national a souligné qu’il “avait reçu un rapport médical de son club, Manchester City, justifiant sa blessure”. “Je ne peux commenter la blessure exacte du joueur, mais je dirais également que je ne peux pas forcer les joueurs à jouer. J’ai toujours donné aux joueurs la dernière décision. Il y a un rapport de confiance avec les joueurs et leurs clubs”, a-t-il ajouté. Le sélectionneur national a retenu 25 joueurs, dont sept nouveaux, en vue des deux premières journées des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2023. Belmadi a convoqué pour la première fois le portier Anthony Mandrea (Angers SCO/ France), les défenseurs Akim Zedadka (Clermont Foot 63/ France), Yanis Hamache (Boavista FC/ Portugal), le milieu de terrain Abdelkahar Kadri (Courtrai KV/ Belgique), et les attaquants Billel Brahimi (OGC Nice/ France), Billel Omrani (Cluj/ Roumanie), et Riyad Benayad (ES Sétif). Ce dernier est le seul joueur évoluant en championnat local. Le coach national a écarté de la liste plusieurs éléments habitués à figurer sur les précédentes listes de la sélection, à l’image du portier Alexandre Oukidja (FC Metz/ France), Djamel Benlamri (sans club), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar), ou encore Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Turquie). Les “Verts” entameront ce lundi leur stage au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, avant d’affronter l’Ouganda, le samedi 4 juin au stade olympique du 5-juillet d’Alger (20h00). L’Algérie enchaînera par un déplacement à Dar Es-Salaam pour défier la Tanzanie, le mercredi 8 juin au stade national (17h00, algériennes), pour le compte de la 2e journée. Le Niger est l’autre pensionnaire du groupe F.(