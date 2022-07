Au plus mal, l’équipe nationale de handball pourrait décrocher sa qualification au Mondial de la discipline qui se tiendra en Pologne et en Suède (11-29 janvier). Les Verts retrouveront la Guinée pour une revanche. Le duel est prévu aujourd’hui à partir de 14H. L’objectif sera de s’imposer pour sauver la participation à la CAN-2022 et sauver ce qui reste de la réputation de la petite balle Dz.

La catastrophe et la pire campagne dans l’épreuve continentale ont été frôlées de justesse, samedi, par les camarades de Messaoud Berkous contre la RD Congo. Il a fallu passer par les prolongations puis les jets de 7 mètres pour décider du vainqueur. C’est pour montrer à quel point l’EN de hand est tombée bas depuis quelques années, trouvant des difficultés à s’imposer contre des adversaires de seconde catégorie. Néanmoins, on s’en tient au concret et cette possibilité de se faire une place parmi les 32 sélections qui prendront part au prochain Championnat du monde de handball qui sera conjointement abrité par la Pologne et la Suède.



Déjà avertis



Cet après-midi, les protégés de Rabah Gherbi joueront la Guinée pour la deuxième fois en l’espace de quelques jours. Les deux teams s’étaient affrontées lors de la phase de groupe avec une victoire en faveur des Guinéens qui ont surpris notre «Sept national» (défaite 28-22). On ne peut donc pas dire que nos handballeurs ne soient pas prévenus avant cette explication décisive qui précédera le match pour la médaille de bronze entre la Tunisie et le Maroc ainsi que la finale qui mettra aux prises l’Egypte, pays hôte et archi-favori, et le surprenant Cap-Vert. Cette édition égyptienne a réservé quelques surprises donc avec la présence des Capverdiens en finale mais aussi le succès des Guinéens face aux Angolais. Le danger est constant avec un nivellement des forces qui se dessine dans le paysage handballistique africain. C’est pour cela que la régression de ce sport en Algérie est alarmante.



Les individualités vont-elles suffire ?



Malgré cela, et dans un contexte de crise aiguë, on peut dire que notre sélection s’est bien débattue malgré les insuffisances criantes sur les plans techniques et tactiques. Cela était illustré par ces moments où la concentration n’était pas au rendez-vous. On pense à ces dernières 20 secondes face aux Congolais samedi. Alors que les «Fennecs» ont trouvé le moyen de mener par 2 buts, à 20 secondes de la fin, ils s’étaient fait rattraper au score se voyant contraints de disputer la série des tirs au but. Fort heureusement, Khelifa Ghedbane a sorti le grand jeu en stoppant 2 tirs adverses pour sceller la qualification des nôtres. Est-ce que les individualités comme Berkous, Arib, Ghedbane et Kader Rahim suffiront pour acter le sésame pour la messe planétaire qui se tiendra dans 5 mois ? C’est ce qu’on saura cet après-midi.