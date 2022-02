Les Lions de la Téranga, vainqueurs dimanche de la CAN 2021 au Cameroun et les membres de la délégation officielle du Sénégal vont encaisser chacun 50 millions francs CFA et deux terrains à usage d’habitation en guise de prime, a annoncé mardi le Président sénégalais, Macky Sall. « En témoignage de gratitude, et au nom de la nation, les joueurs et autres membres de la délégation officielle recevront chacun une prime de 50 millions francs CFA (87 mille 044 USD) et un terrain de 200 m2 à Dakar », a indiqué le Président Sall qui recevait à l’occasion la délégation officielle au palais de la république. « Ils recevront également chacun un terrain de 500 m2 dans le premier arrondissement de la nouvelle ville de Diamniadio (45 km de Dakar) pour former la Cité de la tanière en souvenir de ce premier sacre à la CAN », a enchaîné le Président sénégalais, parlant d’une récompense en reconnaissance des éminents services rendus à la nation.



Décorés de l’Ordre National du Lion

Dans cet élan de gratitude, le chef de l’État sénégalais a élevé tous les membres de la délégation aux grades de l’ordre national. « J’ai décidé de décorer, à titre exceptionnel, l’ensemble des membres de la délégation officielle dans l’ordre national du lion ; soit 52 qui passent directement au grade d’officier, 10 officiers qui sont promus commandeurs et un commandeur élevé à la dignité de Grand-croix », a annoncé Sall. Dimanche, en terre camerounaise, les Lions avaient remporté la 33ème édition de la CAN 2021 (9 janvier au 6 février 2022) en battant l’Egypte aux tirs aux but (4 – 2), après un nul vierge au bout de 120 minutes de jeu. Une toute première consécration pour le pays qui participait, pour la 16ème fois, au plus prestigieux tournoi africain de football. Le Sénégal s’était incliné auparavant deux fois en finale: en 2002 face au Cameroun et en 2019 devant l’Algérie. n

