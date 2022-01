Coronavirus ou pas, c’est «show must go on» au Cameroun. En effet, la Confédération africaine de football (CAF) a établi la jauge pour les matchs de la CAN-2021 (09 janvier – 06 février). Comme prévu initialement, elle sera à 80% pour les matchs de la sélection du pays hôte. En revanche, elle baisse à 60% pour les autres rencontres. Toutefois, l’évolution de la situation sanitaire sera suivie avec attention avec la possibilité de revoir les estimations initiales.

Par Mohamed Touileb

Les stades ne sonneront pas creux au Cameroun. Ils seront même bruyants car le taux de remplissage défini par la CAN est important. Cette mesure a été décidée parce que le gouvernement camerounais a insisté pour préserver l’aspect festif de la messe continentale en prenant certaines précautions bien évidemment. Ainsi, le 24 novembre dernier, les Camerounais ne voulaient pas limiter les entrées. «Concernant cet aspect (Covid), la politique du Gouvernement conduite par le ministre de la Santé publique vise à garantir une jauge de remplissage de 100% sur la base de l’instauration d’un pass sanitaire exigible pour l’accès des spectateurs aux stades», envisageaient les décideurs.



Un accès au stade sous conditions

La précision était que «ce pass sera constitué d’un test de diagnostic Covid-19 (TDR) valide sur une période de 48 heures pour les personnes non vaccinées et pour les personnes ayant un schéma de vaccination complet, cette validité passera à 7 jours». Pour ce qui est de la procédure à suivre, il a été noté qu’ «à cet effet, les spectateurs devront se pré enregistrer sur la plateforme en ligne dédiée, avant de se rendre dans les sites de dépistage/vaccination/vente des billets mis en place en quantité suffisante durant toute la période de la compétition». Aussi, «le pass sanitaire sera contrôlé avant l’accès des spectateurs aux stades soit par smartphone soit par papier sécurisé, étant entendu que les intervenants (joueurs, arbitres et officiels etc.) devant accéder aux zones 1 et 2 seront testés par PCR et les résultats disponibles sous 24 heures. Les laboratoires concernés sont connus». Quelques semaines après, ce plan reste, dans ses grands contours, en vigueur et la CAN a été maintenue après un sacré doute sur son déroulement.



La CAF a pris une décision «volontaire»

Ainsi, le 31 décembre dernier, une décision finale a été prise sur cet aspect extrêmement important pour le tournoi.

La CAF a estimé, dans un communiqué, qu’«une limitation drastique de la jauge des stades pour la CAN-2021 ne s’impose pas en l’état au Cameroun et aucune limitation dans ce sens ne nous est imposée par les autorités étatiques du pays hôte, auxquelles nous sommes soumis dans le domaine de la santé publique».

Malgré cela, et «à titre volontaire», il a été convenu que les enceintes seront «à 80% de leur capacité pour les matchs accueillant l’équipe du Cameroun et à 60% pour les autres matchs».

Par ailleurs, la structure confédérale précise que «nous continuerons à observer attentivement l’évolution de la situation sanitaire durant la compétition et adapterons les mesures le cas échéant». Pour l’instant, l’épreuve biennale se déroulera presque dans des conditions normales. La prudence sera, tout de même, de mise pour que ce rendez-vous soit une totale réussite. Le défi est majeur pour le Cameroun et toute l’Afrique..