Pour l’instant rien n’est encore acté. Mais la tendance annonce déjà un choc pour l’équipe nationale dès le premier match de la phase à élimination directe. Ainsi, l’Algérie risque de tomber sur un éventuel mondialiste pour son 1/8 de final potentiel de la CAN-2021 au Cameroun.

Par Mohamed Touileb

Qu’elle termine première, deuxième de la poule «E» ou dans les 4 meilleurs 3e qualifiés des 6 groupes, l’EN croisera, sauf surprise, le chemin d’un gros morceau pour ouvrir sa phase de mort subite dans l’épreuve continentale.



«Les choses qu’on ne contrôle pas»

Le Cameroun, le Nigéria, l’Egypte, la Tunisie ou le Mali sont les (forts) probables écueils à passer pour les «Verts» dans leur défense du titre continental. Tout cela ne s’annonce pas évident. Même si le sélectionneur Djamel Belmadi a affirmé, rien que ce samedi, «aimer jouer sous pression». C’est ce qui caractérise fortement ce genre d’explications à couteaux tirés où la porte de sortie n’est jamais loin. Par ailleurs, en matière de choix d’opposition, le driver d’ «El-Khadra» n’est pas du genre à affectionner ce jeu d’éventualités. Illustration avec sa réponse lorsqu’il a été interrogé sur l’équipe qu’il souhaitait tirer pour le dernier tour qualificatif, prévu en mars prochain, à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. «Moi les prédictions, dire quel adversaire je préfère… je suis pragmatique. Que je préfère telle ou telle équipe ne fera pas avancer le schmilblick. Il n’y a pas d’équipe précise que je veux affronter. Ce qui m’intéresse est que j’ai un match et je dois le gagner. Ce sont des choses qu’on ne contrôle pas», a indiqué Belmadi avant-hier.



Plus consistant qu’en 2019

En tout cas, pour être le meilleur, il faudra sortir les meilleurs. C’est ce qu’avaient fait Riyad Mahrez et ses camarades lors de la précédente CAN en Egypte. Pour se poser sur le toit du continent, ils ont dû se débarrasser de la Côte d’Ivoire, le Nigéria puis le Sénégal en finale. Cependant, pour la mise en bouche du «knockout stage», ils ont dégusté la Guinée (3-0). Pour l’opus 2021, le menu risque d’être plus consistant. Et les «Guerriers du Désert» sont appelés à s’asseoir à la même table avec un autre favori en force.

L’ambition d’aller loin a été affichée par l’ensemble des «Fennecs» qui sont bien déterminés à préserver leur bien. Les craintes de perdre la couronne sont là. Le risque est encouru à compter du moment où elle est remise en jeu. L’idéal est de prendre les matchs un par un comme les Dz l’ont toujours fait. Cela leur a permis d’aligner 35 rencontres sans défaite et ne pas s’incliner depuis octobre 2018. C’est pour dire qu’ils connaissent la recette de l’invincibilité. Néanmoins, pour l’étape des matchs couperets, il faudra savoir comment gagner car ne pas perdre ne suffira pas.