Obligé d’animer sa première séance du stage de préparation à Doha (Qatar) avec 11 joueurs sur les 28 retenus pour la CAN-2021, Djamel Belmadi ne pourra pas aligner son équipe-type pour la première sortie amicale. Contre la Gambie samedi, le sélectionneur devra faire sans des joueurs comme Mahrez et Mandi, qui arriveront en retard, ainsi que Belaïli touché par le Coronavirus.

Par Mohamed Touileb

Il faut dire que les réglages pour la messe continentale, prévue au Cameroun du 09 janvier au 06 février prochains, ne se déroulent pas comme prévu. En effet, le driver de l’EN doit faire avec des contraintes d’ordre humain. En plus des absences de Bedrane, Tougaï et Belaïli qui sont contaminés par la Covid-19, il y a des arrivées tardives de certains «Fennecs». Ainsi, pour cette première répétition avant l’entame de la campagne africaine, le coach d’ « El-Khadra » se verra obligé de remanier ses plans dans l’espoir d’avoir ses meilleurs éléments pour la deuxième sortie préparatoire face au Ghana dans 6 jours. Pour l’explication avec les Ghanéens, Mahrez, Benrahma ainsi que Mandi devraient être disponibles.



« L’Algérie très forte » pour les Gambiens

En revanche, pas sûr que ce dernier soit opérationnel pour jouer sachant qu’il ne rentre à Doha que le 04 du mois prochain. Les deux premiers nommés sont, quant à eux, attendus pour le 02 janvier. Ce qui devrait leur laisser le temps de s’entraîner et prendre part à l’opposition avec les « Black Stars ».

Pour revenir au premier test face aux Gambiens, il faut savoir que, même « diminués », les « Guerriers du Désert » partent favoris pour s’imposer et prolonger leur série d’invincibilité qui dure depuis 33 matchs maintenant. D’ailleurs, l’entraîneur adverse, Tom Saintfiet, reconnaît que « les matchs amicaux ne ressemblent pas aux matchs officiels. Il est vrai que je veux gagner toutes les rencontres, mais ce n’est pas possible. Face à l’Algérie, qui est très forte, je ne me fais pas d’illusion, toutefois, la priorité reste notre prestation à la CAN ». Aussi, le technicien belge note que « notre match amical face à l’Algérie est très important, du moment que nous n’avons pas eu beaucoup de confrontations de haut niveau durant les derniers mois. Jouer face au champion d’Afrique en titre est toujours un bon test, car un résultat positif peut nous aider psychologiquement pour le tournoi ».

Invincibilité remise en jeu

Quelle que soit l’équipe qui débutera, l’Algérie cherchera à préserver la dynamique et fluidifier son jeu. Préserver l’invincibilité est aussi important sur le plan psychologique mais aussi historique. Belmadi ne s’en est jamais caché. Battre la référence mondiale, détenue par l’Italie (37 rencontres sans revers), fait partie du processus d’évolution. D’ailleurs, Aboud Salah-Bey, très proche du successeur de Rabah Madjer, a récemment noté que : « Pour le sélectionneur, on est à 33 matchs. Et la série est toujours en cours. In cha Allah, on aura l’occasion de soigner ce chiffre avec les deux matchs amicaux et ceux de la CAN-2021 ».

Le chargé de com’ de la Fédération algérienne de football (FAF) a aussi indiqué qu’« on ne va pas dire que battre le record soit un objectif principal. Mais on a pu atteindre réaliser cette série après beaucoup de travail sur les 3 années. Et on espère poursuivre sur cette lancée pour la rallonger au maximum ». Face aux Scorpions, il faudra faire attention aux piqûres surprises. Le sérieux reste de mise.