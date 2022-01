Sauf cataclysme, l’Equipe nationale devrait pouvoir répéter ses gammes, aujourd’hui à 17H, contre le Ghana avant de s’envoler demain vers le Cameroun pour y disputer la CAN-2021 (09 janvier – 06 février). Au-delà de la série d’invincibilités qui sera remise en jeu, il y a la quête de certitudes en préambule de la défense de la couronne africaine au pays des «Lions indomptables».

Par Mohamed Touileb

Après avoir été contraint de faire l’impasse sur le premier test-match face à la Gambie, qui devait se tenir le 1er janvier, l’EN fera face à une adversité plus «prestigieuse», ce mercredi, à l’Education City Stadium situé à Al-Rayyan.

Pour les camarades de Youcef Belaïli, il y aura les redoutables Ghanéens au menu. On parle d’un adversaire d’un sérieux calibre sur le plan continental que les Verts ont déjà affronté à 10 reprises pour un bilan de 3 victoires, 2 nuls et 5 défaites. C’est pour dire que les protégés de Djamel Belmadi devront prendre cette rencontre très au sérieux pour sortir avec le maximum d’enseignements et essayer de gonfler leur moral à bloc à l’approche de la campagne africaine.



Presque avec l’équipe-type

Pour ce qui est de l’effectif, le sélectionneur national devrait avoir la majorité de ses joueurs à disposition. Même Aïssa Mandi, qui n’est arrivé qu’hier après avoir assisté au dernier match de son club Villareal en Liga sans jouer, pourrait avoir du temps de jeu. En revanche, Sofiane Feghouli, blessé, sera ménagé au même titre que Sofiane Bendebka qui s’est remis récemment d’une infection au Coronavirus. Aussi, Baghdad Bounedjah et Djamel Benlamri, qui ont pris part à la journée de Qatar Stars League, lundi, avec leur club Al-Sadd et Qatar SC, dans l’ordre, pourraient être soumis au repos. Notamment pour le second nommé qui a disputé tout le match, contrairement à l‘avant-centre qui était sorti du banc.

Dans l’ensemble, Belmadi cherchera à aligner le meilleur Onze qui soit et qui se rapproche de celui qui débutera les rencontres de la CAN-2021. Comme il l’a déjà précisé, l’équipe jouera chaque match pour le gagner. Quel que soit l’adversaire ou le contexte de la partie. Cela est inclus dans le processus pour maintenir la concentration et la mobilisation des troupes.

Rassurer avant le départ au Cameroun

Une essence qui a grandement conforté la réputation d’ «El-khadra», lui conférant plus d’aura sur le plan mondial. En se rapprochant des références du Brésil et d’Espagne (35 rencontres sans revers) et de l’Italie (37 matchs), les «Fennecs» chercheront à grappiller les marches restantes et se rapprocher encore plus des marques historiques.

Au-delà de ce défi «numérique», il faudra aussi montrer plus de maîtrise que lors de la dernière sortie contre le Burkina Faso, le 16 novembre dernier. Pour rappel, les champions d’Afrique ont éprouvé beaucoup de mal à se défaire du Burkina Faso en concédant le nul (2-2) au stade Mustapha-Tchaker à Blida. La prestation était jugée laborieuse en dépit de la qualification au dernier tour, prévu en mars prochain, des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Une dernière impression à balayer pour les Dz.