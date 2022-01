Watford a fini par entendre raison. Après avoir refusé de laisser Ismaïla Sarr rejoindre le rassemblement de la sélection du Sénégal pour préparer la CAN 2021 sous prétexte qu’il est blessé au genou, les Hornets ont finalement lâché du lest. D’après Emedia.sn, généralement bien informé, l’ancien Messin était attendu, hier, à Dakar et il fera bien partie du groupe qui s’envolera dans la foulée pour le Cameroun !

L’ailier fera l’objet d’un programme individualisé avec l’idée de le remettre sur pied pour la phase à élimination directe, possiblement pour les quarts de finale, qui auront lieu les 29 et 30 janvier. «Bien sûr, il faut tenir au respect des textes et des sélections africaines, mais la priorité absolue est l’état de santé du joueur. Par conséquent, rassurez-vous, aucun risque pouvant avoir la moindre conséquence sur la carrière de Sarr, ne sera pris», a assuré un proche du dossier cité par le média. Rappelons que la Fédération sénégalaise de footbal (FSF) avait accusé Watford d’utiliser des «arguments aussi spécieux que fallacieux pour bloquer» le natif de Saint-Louis, alors que le règlement FIFA oblige un joueur, annoncé indisponible par son club, à venir faire évaluer sa blessure par les médecins de sa sélection. De son côté, le club anglais avait répliqué en indiquant avoir régulièrement communiqué avec la FSF au sujet du calendrier de reprise prévu pour Sarr, avec un retour sur les terrains visiblement prévu après la CAN. Mais la menace de saisir la FIFA brandie par les Lions aura fini par faire plier les Hornets.

