Le sélectionneur de l’équipe nationale, Djamel Belmadi, sait que pour trôner il faut penser à tous les contretemps possibles. C’est pour cela qu’au moment d’établir sa liste des joueurs pour la Coupe d’Afrique des nations 2021 au Cameroun

(09 janvier – 06 février), il a considéré un détail non-négligeable. Ainsi, sachant que Youcef Atal est (beaucoup trop) souvent blessé, il a décidé de prendre deux autres joueurs qui peuvent remplir son rôle.

Par Mohamed Touileb

Belmadi ne laisse rien au hasard. Et c’est logiquement qu’il a retenu la leçon de la CAN-2019. À compter du quart de finale du tournoi contre la Côte d’Ivoire, il avait dû composer sans Atal touché à l’épaule et forfait pour le restant de la compétition. Le coach s’est donc rabattu sur la seule alternative dont il disposait : Mehdi Zeffane aligné en demie contre le Nigéria et en finale face au Sénégal.



Zeffane n’a pas survécu au casting

Ce dernier va, il faut le noter, manquer le voyage au Cameroun. Pour l’opus 2021, le choix définitif s’est porté sur Houcine Benayada, très costaud lors de la Coupe Arabe FIFA 2021 au Qatar, et Mohamed-Réda Helaïmia qui devrait être la triplure dans la hiérarchie. Il est fort probable qu’il ne joue pas la moindre minute dans le tournoi si Atal tient le coup physiquement. En tout cas, Belmadi a élargi sa marge de manœuvre pour ce poste. Néanmoins, sur les rares apparitions (6) qu’il a eues avec la sélection, Helaïmia n’a pas vraiment eu un rendement très rassurant. On peut donc penser que Zeffane en suppléant d’urgence aurait été plus ‘’crédible». Mais la question qui se pose est : est-ce qu’il aurait digéré le fait de se retrouver en tribune à chaque match ? Pas certain pour un champion d’Afrique sortant. En tout cas, il n’y a pas plus frustrant pour un compétiteur que de se retrouver dans les gradins.



Benayada pour bousculer la hiérarchie

À partir de là, on peut penser que le driver des « Fennecs » a considéré l’aspect psychologique pour anticiper des paramètres physiques inconstants. Quand on sait qu’Atal a fait 3 passages à l’infirmerie de l’OGC Nice depuis le début de saison, la crainte devient permanente. Le Niçois a manqué 5 des 7 derniers regroupements de l’EN. Pour cet exercice, le nombre maximum de matchs qu’il a pu enchaîner est de cinq. Lors de la CAN, il faudra disputer 7 rencontres en l’espace de 25 jours pour les Verts. Il est impératif de gérer les organismes. Surtout ceux qui sont exposés à un fort potentiel blessure. Reste désormais à savoir qui de Benayada ou Atal sera le choix principal du premier responsable de la barre technique Dz. Quand on sait que, maintes fois, Belmadi n’a pas caché que l’ex sociétaire du Paradou AC est un atout majeur pour le jeu des champions d’Afrique, on peut penser qu’il débutera souvent. Cependant, Benayada a récemment prouvé qu’il peut aussi remplir le rôle de contre-attaquant. La décision paraît évidente mais…