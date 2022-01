Le Ghana est tombé bien bas… Toujours présents dans le dernier carré de la CAN entre 2008 et 2017, les Black Stars ont confirmé leur déclin en se faisant éliminer dès la phase de groupes de l’édition 2021 par le Petit Poucet comorien mardi (3-2). C’est la première fois depuis 2006 qu’André Ayew et ses coéquipiers ne parviennent pas à franchir la phase de groupes. Mais c’est une autre stat qui retient l’attention : en 23 participations à la CAN, c’est en effet la première fois que les quadruples champions d’Afrique repartent bredouilles, sans avoir remporté le moindre match. Terrible…

