Pour éviter toute contamination d’un membre de la délégation marocaine par le coronavirus et son nouveau variant omicron, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a réclamé le départ de tous les employés camerounais de l’hôtel où résident les Lions de l’Atlas à Yaoundé. La FRMF ne veut prendre aucun risque avec les Lions de l’Atlas, menés par Vahid Halildozic, qui ont atterri ce week-end à Yaoundé pour prendre part à la Coupe d’Afrique des nations. L’instance footballistique nationale a décidé de prendre les devants pour éviter toute contamination des joueurs par le coronavirus et son nouveau variant Omicron. Elle a réclamé que tous les employés camerounais de l’hôtel où résident les Marocains soient provisoirement mis en congé, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia du lundi 3 janvier.



Stérilisation, changement de literie, cuisine

La FRMF a tout prévu puisqu’elle a fait appel à quatre femmes de ménage marocaines pour remplacer les employés camerounais de l’hôtel. La fédé a veillé à stériliser tous les compartiments de l’hôtel et a également procédé au changement de la literie, remplacée par des matelas et des couvertures également transportés du Maroc. Le personnel chargé de la cuisine a lui aussi été ramené du royaume, précisent nos confrères arabophones. Côté sécurité, la FRMF a fait appel à six employés d’une entreprise privée marocaine pour veiller à la sécurité des joueurs marocains, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Leur objectif est d’empêcher tout intrus d’entrer dans le lieu de résidence de la délégation marocaine. Ces hommes serviront également à sécuriser, en coordination avec les forces de l’ordre camerounaises, les trajets qu’effectueront les Lions de l’Atlas pour regagner leurs centres d’entraînement ainsi que les stades qui accueilleront leurs matchs. Rappelons que quatre joueurs marocains manquent toujours à l’appel et n’ont pas regagné le Cameroun pour cause de coronavirus, dont Youssef En-Nesyri, Badr Benoun et Imrane Louza. n

