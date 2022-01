et Lemina

Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina n’ont pas été alignés vendredi soir pour le match de poules Gabon-Ghana. Dans un message publié sur son compte Twitter, la fédération gabonaise annonce que les tests des joueurs d’Arsenal et de Nice (ndlr : mais également d’Axel Meyé), testés positifs au Covid-19 juste avant le début de la Coupe d’Afrique des nations et absents lors de la victoire face aux Comores (1-0) lundi dernier, «présenteraient des lésions cardiaques». Une information qui a ensuite été rectifiée par Patrice Neveu, le sélectionneur gabonais.

Mesure préventive

Une imagerie par résonance magnétique (IRM), nécessaire dans le protocole de la Confédération africaine de football (CAF) pour reprendre, a montré quelques résidus de Covid chez les deux joueurs, a expliqué le technicien. «Il est bien clair que Pierre-Emerick n’a pas de problème cardiaque, Mario non plus, c’est possible que la maladie ait laissé des traces», a expliqué Neveu. «On va refaire des IRM, mais il était sage de ne pas les faire jouer, on a suivi le protocole.»

«Deux heures avant le match, le docteur de la sélection et le docteur de la CAF m’ont dit de ne pas les faire jouer. Afin de protéger la santé de mes joueurs j’ai pris la responsabilité», a raconté le coach. «Pierre-Emerick voulait absolument jouer, il était sorti de sa chambre avec ses affaires, le doc m’a dit non, j’ai demandé à son papa d’intervenir» (Pierre Aubameyang, ancien footballeur professionnel, NDLR), a détaillé Neveu, qui «espère» récupérer ses joueurs pour le troisième match contre le Maroc. «On en a vraiment besoin», a-t-il poursuivi. Le sélectionneur en revanche était bien sur le banc, au stade Omnisports de Yaoundé. Positif jeudi, il a été testé négatif vendredi matin.

