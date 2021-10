Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), réuni lundi par vidéoconférence sous la Présidence du Dr Patrice Motsepe, a pris note du rapport et «des progrès réalisés à ce jour» par le Cameroun, pays hôte de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) prévue du 9 janvier au 6 février.

«Le Comité Exécutif a reçu un rapport complet de la délégation de la Commission d’Organisation de la CAF conduite par le Vice-Président Augustin Senghor et le Secrétaire Général, Veron Mosengo-Omba qui ont récemment séjourné au Cameroun. Le Comité Exécutif a pris note du rapport et des progrès réalisés à ce jour. Il a souligné la nécessité d’assurer un suivi avec le Comité d’organisation local, dans les domaines qui nécessitent encore une attention urgente avant le coup d’envoi le 09 janvier 2022», a indiqué la CAF dans un communiqué publié lundi soir sur son site officiel.



Des questions sanitaires soulevées

Recalé par l’instance continentale alors qu’il devait organiser le tournoi en 2019, avant de le confier à l’Egypte, le Cameroun va organiser la compétition en présence, pour la deuxième fois de suite, de 24 nations. «Concernant la situation médicale de la CAN 2021 en rapport avec le Covid-19 et la présence des supporters, le Comité Exécutif a soulevé quelques questions sanitaires qui feront partie des discussions en cours entre la CAF et le gouvernement camerounais», ajoute la même source.

Le Comité Exécutif a également ratifié la signature le week-end dernier, de l’accord cadre pour l’organisation et l’accueil du tournoi final de la 33e édition de la CAN 2021, avec le pays hôte, le Cameroun. Se projetant déjà sur la 34e édition de la CAN 2023, prévue en Côte d’Ivoire, «le Comité Exécutif a reçu une mise à jour des informations sur la CAN 2023. La CAF enverra une délégation d’inspection pour évaluer l’avancement des préparatifs», tout en annonçant l’ouverture d’un «bureau en Côte d’Ivoire pour accompagner le pays hôte et le comité local d’organisation dans leurs préparatifs. Ce bureau sera ouvert en février 2022». Enfin, concernant le calendrier de la CAF 2021-2022, le Comité exécutif a approuvé le calendrier des compétitions 2021/22. Il sera distribué en temps opportun.

