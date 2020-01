C’est un secret de polichinelle. Le Cameroun risque de perdre l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2021. Ça serait la seconde fois, après celle de 2019, que le pays se verra privé d’abriter la messe continentale. La raison : les chantiers en cours pourraient ne pas être prêts à temps. Surtout quand on sait que la prochaine édition se jouera en hiver 2021 et non en été. En tout cas, la visite d’inspection que mène, depuis lundi, le président de la Confédération africaine football (CAF), Ahmad Ahmad, personnellement sera décisive.

A moins d’un miracle, le Cameroun ne sera pas le prochain pays hôte du tournoi africain. Avec des chantiers accusant un sérieux retard et un calendrier de compétition avancé de presque 6 mois, l’étau se resserre sérieusement sur le pays des « Lions Indomptables ». En effet, la FIFA a décidé de lancer une Coupe du Monde des clubs « new look » pour 2021. Et cette épreuve devrait se jouer entre le 14 juin et le 7 juillet. C’est pour dire que la CAN de cette même année ne peut se tenir au même moment. Ainsi, l’instance confédérale, dirigée par Ahmad Ahmad, se retrouve contrainte de reprogrammer la tenue de sa messe en hiver. Comme au bon vieux temps.

« La CAF a bien insisté sur le fait que le délai restait très court puisqu’elle veut que les terrains soient prêts un an avant l’événement. C’est-à-dire en juin 2020. Cela fait 9 mois. Ça reste un délai court mais ils ont beaucoup insisté là-dessus disant qu’il n’y avait plus de temps à perdre (…) On a prévu 6-7 mois de travaux. Il faut savoir qu’après les travaux il y a de toute façon un petit temps de réception qui peut durer

1 à 2 mois. Il y a donc zéro marge aujourd’hui », C’était la déclaration, déjà alarmante, faite, en septembre dernier au micro de la CRTV, par Benoît Fabre. Ce dernier n’est autre que le coordonnateur du projet de construction du stade d’Olembe.

Pressions du temps et de la FIFA

Il faut bien se rendre à l’évidence. Les délais étaient déjà très courts pour les Camerounais. Aujourd’hui, l’intervalle temps et la marge de manœuvre sont encore plus serrés après que l’instance continentale de la balle ronde a décidé de réajuster l’agenda de son tournoi. Le chevauchement des deux compétitions relève de l’impossible à partir du moment où les écuries en Europe comptent plusieurs joueurs qui seront forcément appelés en sélection pour disputer la CAN.

« Cela signifie que des joueurs manqueront non seulement la préparation avec les clubs, mais également plusieurs journées de championnats et éventuellement des matchs de Coupe d’Europe », avait indiqué, en novembre écoulé, un patron de club qui a préféré gardé l’anonymat pour le quotidien français.

Verdict imminent !

La modification du calendrier mettra certainement la structure faîtière en Afrique dans une situation compliquée et jettera les doutes sur sa puissance et son autonomie. Notamment par rapport au Cameroun qui éprouve beaucoup de mal à être dans les temps niveau préparation.

La nation des quintuples champions d’Afrique ne pourra, et c’est une quasi-certitude, pas tout préparer dans les délais impartis et la CAF ne devrait prendre aucun risque pour ne pas se retrouver à chercher une terre d’accueil en urgence dans quelques mois.

En tout cas, le ministre des Sports et de l’Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, a révélé que « d’importantes décisions relatives à l’organisation du CHAN 2020 et de la CAN 2021 seront prises à l’issue de cette visite de la délégation africaine ».

Elles risquent de ne pas être réjouissantes pour lui et ses compatriotes.n