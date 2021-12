Par Mohamed Touileb

Le doute concernant la tenue de la Coupe d’Afrique des nations 2021 au Cameroun persiste. Et ce malgré l’optimisme et les assurances en provenance du pays hôte de l’évènement. Cela ne rassure pas pour autant la Confédération africaine de football (CAF) qui envisage de délocaliser le tournoi… en Asie.

Le rendez-vous majeur africain sur un autre continent serait une véritable anomalie. Cependant, il faut croire que la CAF est prête à tout pour «sauver» son tournoi. Quitte à le faire jouer au… Qatar désormais habitué à organiser la Supercoupe CAF depuis 3 années et ce jusqu’à 2023. Ce dernier est disposé à accueillir la compétition devant se tenir entre le 09 janvier et 06 février prochains. D’autant plus que compte tenu des délais désormais très courts, il n’est pas possible qu’un autre pays d’Afrique puisse suppléer le Cameroun.

La nation des Lions Indomptables paye le passage de 16 à 24 à nations participantes ne pouvant pas remplir parfaitement le nouveau cahier de charges. Pour rappel, lors de l’attribution d’organisation de cette épreuve, la CAN se jouait à 16 équipes. Aujourd’hui, les Camerounais doivent assumer cette augmentation du nombre des postulants pour la couronne africaine. Un défi qu’ils ne semblent pas en mesure de relever dans les temps impartis.



Motivations organisationnelles et sanitaires

Les défaillances relevées par les inspecteurs de la CAF ne rassurent pas quant à la capacité du Cameroun à organiser la messe continentale. L’apparition du nouveau variant (Omicron), très présent en Afrique australe, du Coronavirus n’arrange pas les choses. Surtout que la mise en place du protocole anti-Covid 19 n’est pas au point. C’est pourquoi il est plausible de voir le Qatar se substituer pour être la terre d’accueil de la compétition. D’autant plus que la possibilité de décaler la CAN-2021 est impossible compte tenu du calendrier footballistique mondial. Probablement, plus d’éléments seront communiqués sur cette possibilité qui a des contours réels d’information de haute crédibilité.

