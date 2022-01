On est à peine au deuxième jour et la Coupe d’Afrique des nations 2021 recense déjà un premier choc dans le groupe «C». Il s’agit de ce palpitant Maroc – Ghana, programmé aujourd’hui à partir de 17H au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé. Il est clair qu’aucune des deux sélections ne voudra commencer l’épreuve du mauvais pied.

Compte tenu du palmarès, le Ghana, bien qu’il ait quelque peu perdu de sa verve ces dernières années (éliminés en 1/8 il y a deux ans), reste l’un des favoris de la compétition. On parle tout de même d’un quadruple champion d’Afrique qui pourra avoir une réaction d’orgueil lors de cette édition pour revenir aux devants de la scène continentale.



La grève des Gabonais

Après avoir été corrigés par l’Algérie en amical il y a cinq jours, les Ghanéens auront pour mission de montrer que c’était juste un accident de parcours. Et ils pourront compter sur les frères Ayew (André et Jordan) qui étaient absents face aux «Fennecs». N’empêche, dans le camp opposé, il y a des Marocains qui ont beaucoup de qualité et qui viennent au Cameroun pour tenter de ramener le sacre.

Les «Lions de l’Atlas», qui ont déclaré avoir enregistré 3 contaminations à la Covid-19 dans leur rang, devraient valider l’un des deux tickets dans le quatuor en compagnie des «Black Stars» qu’ils affrontent aujourd’hui. En effet, les deux autres équipes dans cette poule sont le Gabon et les Comores (première participation) qui s’affronteront plus tard (20H) sur les mêmes lieux. Pour l’anecdote, les Gabonais ont menacé de ne pas disputer cette rencontre pour des primes non perçues.

Le vice-champion amorce son tournoi

Dans le groupe «B», le Sénégal, finaliste malheureux de la dernière séquence, sera en lice contre le Zimbabwe à partir de 14H. Les Sénégalais chercheront à confirmer leur statut de super favoris en remportant le premier test qu’abritera le stade omnisports de Bafoussam. Et les «Lions de la Téranga» devront composer sans certains cadres en raison de contaminations au Coronavirus notamment. Le sélectionneur Aliou Cissé l’a relevé : «Hier, j’étais en train de regarder la composition de notre équipe lors de notre dernier match contre le Congo, je peux vous dire qu’on a déjà six joueurs titulaires indiscutables, qui ne seront pas sur la feuille de match : Koulibaly, Edouard Mendy, Crépin Diatta, Ismaïla Sarr, Nampaly Mendy, Saliou Ciss. Sur un Onze de départ, s’il y a six joueurs titulaires absents, c’est vrai que c’est inquiétant.» C’est un aléa avec lequel il faudra composer pour de nombreux sélectionneurs qui ne sont pas à l’abri de forfaits massifs. Dans l’autre explication du quartet, la Guinée croisera le fer avec le Malawi, qui compte 6 joueurs positifs à la Covid-19.

Programme de la journée

Groupe B

Sénégal – Zimbabwe (14H)

Guinée – Malawi (14H)

Groupe C

Maroc – Ghana (17H)

Comores – Ghana (20H)