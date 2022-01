L’équipe nationale a, dans une certaine mesure, les destins entre ses pieds. Mais, une partie de ce dernier se jouera aussi sur la pelouse de Limbe où se tient simultanément l’autre match du groupe «E» entre la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. L’EN peut même finir aux commandes de la poule dans un cas de figure particulier.

Par Mohamed Touileb

Cela peut paraître bizarre. Mais les «Verts» ont même une chance de terminer premiers du quartet «E». Pour cela, il faudra qu’ils s’imposent par plus de deux buts d’écart et que les Sierra-Léonais se neutralisent avec les Equato-Guinéens dans l’enceinte de Limbe.

Ainsi, l’Algérie, la Côte d’Ivoire et la Guinée équatoriale auront toutes les trois 4 points au compteur. Toutefois, les «Fennecs» auront l’avantage dans la différence de buts entre les trois sélections avec un goal-average de (+1) contre (+0) pour les Equatoguinéens avec un rapport buts marqués-buts encaissés de (-1) pour les Ivoiriens. Dès lors, ça sera en tant que leader du quatuor que Riyad Mahrez & cie passeront. Cela sera le scénario parfait.



Les «Fennecs» deuxièmes si…

En revanche, ils peuvent ne passer que comme l’un des 4 meilleurs 3es des six poules dans le cas où ils ne l’emportent qu’un but à 0 et que le score de parité perdure dans l’autre duel du groupe. Dans ce cas, c’est les Ivoiriens et les Equato-Guinéens qui seront premiers et deuxièmes avec le critère de la meilleure attaque.

Aussi, l’équipe nationale peut passer à la deuxième place dans le cas où elle décroche un succès conjugué à la victoire de la Sierra Leone. Dans ce scénario, les «Leon Stars» domineraient la hiérarchie avec 5 unités contre 4 pour les «Verts» qui dépasseront les «Eléphants» grâce au résultat de la confrontation directe.

A la lumière de ces probabilités, on peut comprendre que la victoire sur le score de 2 buts à 0 assure aux protégés de Djamel Belmadi d’être logés, au minimum, dans les deux premières places.

Ce qui constituera un rachat significatif dans ce tour d’écrémage qui aura mal-commencé pour eux avec une unité prise sur les 6 qui étaient en jeu.



Passer peu importe le classement

Certes, «El-Khadra» est maître de son avenir dans la 33e édition de la CAN qui se déroule au Cameroun du 09 janvier au 06 février. Peut-être que le score entre les deux autres sélections qui complètent le groupe pourrait décider du classement final. Mais une chose est sûre quand on s’en tient au message du capitaine Riyad Mahrez : «on doit gagner. On a manqué d’efficacité, et on doit être plus spontané dans le dernier geste. Quand on est dos au mur, on ne doit pas trop parler, tout le monde sait ce qu’il a à faire».

Pour aujourd’hui, il faudra aller chercher les trois points. C’est une nécessité absolue pour ne pas passer à la trappe. Quant au résultat technique de Sierra Leone – Guinée équatoriale, il viendra en second plan.