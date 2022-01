Les choses sérieuses commencent pour l’équipe nationale dans la CAN-2021 (09 janvier – 06 février) au Cameroun. Pour sa première sortie dans le tournoi, l’EN croisera le fer avec la Sierra Leone aujourd’hui (14H) au stade de Japoma. Sur le papier, les champions d’Afrique sont favoris pour empocher les trois points et démarrer la campagne de la meilleure manière qui soit.

Par Mohamed Touileb

Auréolés de leur couronne africaine, les «Fennecs» devront faire très attention pour ne pas la faire tomber. Potentiellement, ils ont tout pour pouvoir la garder à l’issue de 7 potentiels tests et asseoir, un peu plus, leur domination sur le plan africain.

Aussi, il faut rappeler que les protégés de Djamel Belmadi n’ont perdu aucun match depuis leur sacre en Egypte, le 19 juillet 2019, face au Sénégal. Ils ont enchaîné 21 matchs sans concéder de revers dont 15 victoires. C’est pour dire que les «Verts» sont sur une bonne lancée. Avant de débarquer à Douala, ils avaient dominé, sans aligner l’équipe-type, aisément un Ghana lui aussi quelque peu remanié (3-0).



2019-2021 : Le statut change mais pas l’objectif

De quoi se rassurer avant d’entamer la défense du titre aux pays des «Lions indomptables» avec une lutte qui s’annonce des plus féroces en présence des mastodontes du continent. Et même face aux équipes considérées comme «petites», le sélectionneur algérien se veut prudent et sérieux. «La Sierra Leone était dans le groupe du Nigeria et du Bénin dans les qualifications de cette CAN. Ils ont ce match référence au Nigeria où ils ont fait 4-4. Il faudra faire attention, il n’y a pas de petites équipes en Afrique», avertit-il.

Par ailleurs, comparée à l’édition 2019 en Egypte, «El-Kahdra» entamera sa campagne dans la peau de super favorite. Est-ce que cela change la donne aux yeux de son premier responsable de la barre technique ? Pas vraiment. «On vit avec cette pression. Il y a une différence avec 2019 mais, même en 2019, on avait déjà annoncé que notre objectif était de l’emporter, donc on a l’habitude», indique Belmadi. Pas faux. En tout cas, ce dernier est on ne peut plus clair et ambitieux. «On mettra tout en œuvre pour essayer de garder notre titre», assure l’ancien driver d’Al-Duhail SC.



Les Sierra Léonais n’ont pas peur

De leur côté, les adversaires du jour savent qu’ils auront un gros morceau au menu et une sélection qui n’a pas goûté à la défaite lors de ses 35 dernières sorties.

«Nous avons beaucoup de respect pour l’équipe algérienne qui est l’une des meilleures équipes d’Afrique, voire du monde, mais nous n’avons pas peur de l’affronter», a lancé l’homologue de Belmadi, en ajoutant «nous connaissons le record de l’Algérie, mais le match se joue le jour J».

John Keister sait que son groupe est expérimenté mais il compte sur la fougue pour tenter de livrer un match abouti. Ainsi, le technicien de 52 ans n’a pas manqué de rappeler que «c’est notre première, depuis 25 ans, à la CAN. Jouer contre les meilleures équipes nous permet de nous développer. Nous pensons que nous serons compétitifs». Le défi est là même si les camarades de Riyad Mahrez ne devraient pas avoir du mal pour décrocher un succès inaugural et se placer dans la poule «E».

Un groupe que complètent la Guinée équatoriale et la Côte d’Ivoire. Ces deux dernières ne croiseront le fer que demain (20H) sur les mêmes lieux.

Matchs du groupe E

Stade de Japoma : Algérie – Sierra Leone (14H)

Demain

Stade de Japoma : Guinée équatoriale – Côte d’Ivoire (20H