Officiellement qualifié pour les 1/8 de finale de la CAN-2021 qu’il abrite, le Cameroun n’est pas pour autant certain de terminer premier du groupe «A». C’est pour cela que l’explication avec le Cap-Vert, prévue aujourd’hui (17h) au stade Olembe et dirigée par l’arbitre tunisien Sadok Selmi, sera importante. Au même moment, comme le veut la coutume pour le match 3, le Burkina Faso s’expliquera avec l’Ethiopie à Bafoussam.

Par Mohamed Touileb

Les Camerounais voudront rester au stade Olembe. Ainsi, il faudra terminer premier. Un nul suffira pour cela alors que les Capverdiens devront trancher entre essayer de se contenter du point du nul qui les qualifieraient probablement avec les 4 meilleurs troisièmes des 6 poules ou tenter de prendre la première place aux «Lions Indomptables».



Pas de large turn-over

La dernière éventualité reste compliquée à concrétiser tant les camarades de Toko-Ekambi cherchent à faire le carton plein avec 3 succès en autant de rencontres. Et ce dans l’optique de «susciter de la confiance pour la suite» de la compétition comme le souhaite le sélectionneur Toni Conceição qui assure que ses protégés sont «exigeants envers eux-mêmes».

Le coach prend cette rencontre très au sérieux et n’envisage pas de faire largement tourner. «Certains joueurs pourraient se reposer, notamment ceux qui ont pris un avertissement. Mais je ne crois pas que la modification sera très profonde, compte-tenu de l’adversaire. La meilleure équipe sera alignée et il n’y aura pas de relâchement» assure le technicien portugais qui veut mener ses troupes jusqu’au bout.

Pour cela, il pourrait compter sur l’attaquant Vincent Aboubakar qui en est déjà à 4 réalisations en 2 matchs. L’ancien avant-centre du FC Porto, qui avait côtoyé l’Algérien Yacine Brahimi un certain temps, n’est qu’à une unité d’Eto’o Samuel meilleur buteur camerounais sur une édition de la CAN avec 5 buts, un total atteint lors des éditions 2006 et 2008 par le légendaire goleador.

Le Burkina Faso en embuscade

Malgré la présence d’un serial buteur comme Aboubakar, les «Requins Bleus» ont de quoi penser qu’ils peuvent réaliser un bon coup compte tenu du passif récent avec ce même adversaire. En effet, à l’occasion des éliminatoires de cette même CAN, ils étaient venus chercher le nul en novembre 2019 au Cameroun avant de gagner (3-1) à domicile en mars dernier. Toutefois, Humberto Bettencourt, entraîneur adjoint du Cap-Vert note que «le match de demain (lundi) sera complètement différent».

En effet, pour les Camerounais, qui avaient pris part aux éliminatoires même s’ils étaient qualifiés d’office, le duel ne comptera pas pour du beurre. Par ailleurs, il en va de l’avenir dans l’épreuve pour leurs homologues. Pour clore, notons que dans la seconde partie, les Burkinabés sont devant une belle opportunité pour se hisser à la prochaine étape en se mesurant à l’Ethiopie (2e, 3 points) qui a un compteur vide. Un succès enverrait les camarades de Bertrand Traoré, remis de sa contamination au Coronavirus et opérationnel, en huitièmes.

Programme du jour

Stade Olembe : Cap-Vert – Cameroun (17h)

Stade de Bafoussam : Burkina Faso – Éthiopie (17