Par Mohamed Touileb

A peine le temps de savourer ce nouvel accomplissement à l’international, un autre sacré défi attend l’équipe nationale dès le 9 janvier prochain. En effet, le maillot algérien sera endossé de nouveau par Youcef Belaïli et certains joueurs qui ont disputé la Coupe arabe Fifa 2021 au Qatar (30 novembre – 18 décembre).

Les prestations de certains Fennecs, lors du rendez-vous qatari, peuvent embarrasser Djamel Belmadi, sélectionneur des A. On pense notamment à Ilyes Chetti, qui a brillé sur le flanc gauche de la défense. L’actuel sociétaire de l’Espérance Tunis a de grandes chances d’être retenu dans la liste finale des Verts concernés par la CAN-2021.

Il y a l’excellent Yacine Brahimi, élu meilleur joueur de la Fifa Arab Cup 2021, qui devrait, selon toute vraisemblance, faire son retour en équipe première. Lui, qui a manqué les 5 derniers stages, car sa forme était jugée insuffisante par le premier responsable de la barre technique d’El-Khadra. Il est clair que ce qu’il a montré sur les 6 rencontres qu’il a jouées dans l’épreuve arabe ne peut que conforter son retour en dépit de la présence d’une forte concurrence au poste.

En défense, Houcine Benyada a aussi confirmé la confiance que Belmadi avait déjà placée en lui lors des dernières sorties des Fennecs. Il a notamment joué le match capital face au Burkina Faso, en novembre dernier. Belmadi a moins de souci à se faire pour le côté droit de la défense. Dans l’axe, Bedrane a donné entière satisfaction alors que le prometteur et jeune Mohamed Amine Tougai a marqué des points.

Toutes ces données seront examinées par le successeur de Rabah Madjer qui a pu voir certains éléments dans un contexte réel de compétition. L’idée sera de dresser la meilleure liste qui soit afin d’aller défendre la couronne africaine, décrochée le 19 juillet 2021 au Caire (Egypte). Bien évidemment, et comme le veut désormais la coutume, l’objectif sera d’aller au bout.

