Contrairement à la CAN-2019, la liste définitive de Djamel Belmadi pour le tournoi africain dans son édition 2021 a fait l’unanimité à 1 ou 2 éléments près. Le sélectionneur national a décidé de profiter de la dérogation de la CAF et prendre 5 joueurs en plus des 23 habituels. Une extension, en guise de parade à d’éventuelles contaminations par le Coronavirus, qui a permis l’incorporation des Verts ayant brillé lors de la Coupe Arabe FIFA 2021. Une épreuve que l’EN A’ a fraîchement remportée au Qatar.

Par Mohamed Touileb

Il avait un large choix et il a fini par le faire. Belmadi est allé au bout de son idée qui était d’incorporer certains « Fennecs » ayant donné satisfaction lors de la Coupe Arabe FIFA 2021. Dès le début, il avait convenu à un plan de travail avec Madjid Bougherra, entraîneur des A’. Une approche qui sera exécutée jusqu’au bout.



Les choix qui confirment la collaboration

Ainsi, pas moins de 5 éléments qui n’ont pas fait la CAN-2019 ont pu intégrer les plans de l’équipe première après avoir été recensé lors du tournoi qatari. Il s’agit de Bedrabe, Benayada, Tougaï, Chetti et Bendebka. Peut-être que si la CAF n’avait pas permis de prendre 5 joueurs de plus, certains n’auraient pas pu être du voyage. En outre, Belmadi aurait pu se contenter de prendre 23 ou 25 Verts seulement. Mais il a voulu, par cette démarche, récompenser les plus « studieux » et ceux qui ont été « validés » par Bouggy.

Cela prouve qu’il y a une collaboration certaine entre les deux hommes. Le premier responsable de la barre technique des champions d’Afrique a concocté la meilleure équipe sachant que les places sont chères. Deux Fennecs constamment convoqués d’habitude ont sauté, il s’agit de Hicham Boudaoui et Ahmed Touba. C’est, peut-être, la seule incompréhension pour certains dans une liste qui reste toutefois cohérente.



Le groupe avant tout

Le premier nommé paie la forme étincelante de Bendebka alors que le deuxième aurait eu un sérieux problème d’intégration avec le groupe. Pour que le groupe vive bien, Belmadi a dû faire certains choix en laissant de côté le critère pur des performances. En effet, que ce soit Boudaoui (14 matchs) ou Touba (16 matchs), les deux jouent constamment avec leurs clubs respectifs : l’OGC Nice et RKC Waalwijk en l’occurrence.

Néanmoins, à la lecture de la liste, on peut aussi se rendre à l’évidence qu’il y a une très forte concurrence dans tous les compartiments. Que ce soit en défense, dans le secteur médian ou en attaque, il y a beaucoup de qualité et de solutions. Clairement, Belmadi ne pouvait pas satisfaire tout le monde. Il se devait de prendre certaines décisions « dures » tout en restant le plus équitable possible. C’est ce qu’il a fait.

Cette fois, contrairement à la CAN-2019 en Egypte, «El-khadra» se rendra au Cameroun avec un effectif qui n’a pas de véritables faiblesses dans les trois zones. De plus, il y a le costume de favori à assumer. Pour évacuer cette pression, Belmadi a tâché de prendre les Dz les plus motivés et qui ont montré une volonté certaine pour continuer à gagner.

Les anciens savent qu’ils doivent se battre pour leur place alors que les nouveaux seront là avec une double-envie d’épater Belmadi. Tout semble réuni pour que l’Algérie défende crânement son titre.