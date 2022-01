La sélection algérienne de football s’est imposée face à son homologue ghanéenne sur le score de 3 à 0 (mi-temps : 1-0), en match amical disputé mercredi au stade de la Cité de l’Education à Doha, en prévision de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2021 (reportée à 2022), au Cameroun (9 janvier – 6 février).

Pour leur ultime et seul match de préparation après l’annulation de la rencontre initialement prévue samedi dernier contre la Gambie, les hommes de Djamel Belmadi ont montré de belles choses contre un adversaire qui s’est qualifié pour les barrages du mondial 2022.

Un large succès qui fera beaucoup de bien aux champions d’Afrique en titre à quelques jours du coup d’envoi de la 33é édition de la CAN prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février. Les Verts ont pris l’avantage dès le début de rencontre (8e) après un travail individuel d’Adem Ounas sur le côté droit, qui a effacé son vis-à-vis avant de tromper le gardien ghanéen dans un trou de souris au premier poteau.

Par la suite les Algériens ont continué à développer leur jeu en gardant le contrôle du ballon et en se procurant quelques occasions de buts, dont la plus franche à la 25e minute après un travail collectif Brahimi a vu son tir passer juste à coté de la cage ghanéenne.

En deuxième mi-temps, les “Black-Stars” du Ghana ont tenté de revenir dans la partie mais c’etait sans compter sur la maitrise et l’abnégation des coéquipiers de Belaili qui ont réussi à inscrire deux autres en l’espace de cinq minutes. Après un très beau décalage de Farid Boulaya pour Youcef Atal, l’arrière droit de Nice a fait une longue percée dans la surface sur le côté droit provoquant un CSC de Jonathan Mensah (74e).

Un second but algérien inscrit un peu contre le cours du jeu au grand Dam des Ghanéens qui ont mal géré leurs moment forts lors de l’entame de la seconde période. A peine cinq minutes après cette réalisation,Islam Slimani, meilleur buteur de l’histoire de l’Algérie, a signé le 3e but algérien et son 39e en sélection, suite à un bon centre de Boulaya et une erreur du gardien ghanéen.

A la faveur de cette victoire, les hommes de Djamel Belmadi ont prolongé leur série d’invincibilité avec 34 matchs sans défaite et sont désormais à trois matchs du record de l’Italie (37 matchs). L’équipe nationale s’envolera jeudi pour Douala à bord d’un vol spécial, pour défendre son titre décrochée en 2019 en Egypte.

Logée dans le groupe E, l’Algérie entamera la défense de son titre le mardi 11 janvier 2022, contre la Sierra Leone, au stade Japoma à Douala (14h00, algériennes), avant de défier la Guinée équatoriale, le dimanche 16 janvier 2022 à Douala (20h00), puis la Côte d’Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022, dans le même stade (17h00).

Composition du 11 algérien : M’bolhi, Atal (Chetti, 84e), Bedrane, Mandi, Bensebaini, Zerrouki, Zorgane (Bennacer, 63e), Belaili (Benayada, 84e), Ounas (Benrahma, 71e), Brahimi (Boulaya 84e), Bounedjah (Slimani, 63e).