La sélection algérienne de handball s’est inclinée face à son homologue tunisienne sur le score de 22 à 26, (mi-temps : 11-12), en match comptant pour la 2e et dernière journée du Tour principal de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2020), groupe MII, disputé mercredi à Radès (Tunisie). A l’issue de cette défaite, les Algériens affronteront les Égyptiens en demi-finale prévue vendredi, alors que la deuxième demi-finale opposera la Tunisie à l’Angola. La finale est programmée pour dimanche prochain.

L’Egypte a terminé en tête du groupe MI en s’imposant plus tôt devant l’Angola (33-26) dans l’ultime rencontre de cette poule. Dans le premier match du groupe MII, le Maroc s’est imposé devant le Cap Vert (31-25). Marocains et Capverdiens sont toujours en course pour une qualification au Mondial-2021, avec six places misent en jeu lors de cette CAN-2020.