On y a longtemps cru tant les coéquipiers de Messaoud Berkous ne se sont pas démontés au moment d’affronter l’Egypte en demies du Championnat d’Afrique des nations de handball 2020 (16 – 26 janvier) pour une place en finale de la compétition. Mais la hargne et l’envie de bien faire n’étaient pas suffisantes pour faire tomber les vice-champions d’Afrique plus tranchants et frais en seconde période. Ces derniers ont fini par l’emporter 30 à 27 (13/12 mi-temps).

Après trois rencontres assez poussives lors du premier tour et une autre en demi-teinte contre le Cap-Vert en tour principal, nos handballeurs ont paru plus motivés par l’enjeu. Comme face à la Tunisie, pays hôte, lors du dernier match du tour principal de la messe africaine dans son opus-2020, l’Algérie a livré un duel solide à l’occasion de la demi-finale jouée hier à Radès (Tunis). En jeu, il y a avait un billet en finale face à un des sérieux prétendants au sacre.

Avant de livrer cette bataille, l’EN avait assuré une place pour le Championnat du Monde 2021 qui sera abrité par l’Egypte. C’était, en tout cas, l’objectif que s’était fixé l’Algérie pour faire oublier la dernière CAN désastreuse au Gabon. Un tournoi à l’issue duquel les « Fennecs » avaient, pour rappel, terminé à une laborieuse 6e place en se faisant sortir des les quarts de finale. C’était la pire performance de notre sept national à ce niveau. A partir de là, il fallait reconstruire.



Objectif atteint

Quatre années seulement après le 7e et dernier sacre des « Verts » sur le plan continental. Une consécration décrochée en 2014 sur nos terres. Avant d’entamer la campagne, le sélectionneur national, Alain Portes, qui n’a pris les commandes techniques qu’en juillet dernier, n’a pas promis monts et merveilles. Le technicien français, qui a fait un travail appréciable en peu de temps, a prévenu qu’« atteindre les demi-finales de la CAN-2020, nous permettra d’assurer la qualification au Mondial, mais il faudra d’abord réussir à se hisser à ce stade de la compétition en réussissant à gagner nos quatre premiers matchs.»

Par ailleurs, le sélectionneur du sept national avait noté que « le principal objectif est la qualification au Mondial-2020, après si on réussit à faire mieux tant mieux. Sinon il ne faut pas espérer plus que nos moyens.» Pour le rendez-vous tunisien, l’espoir d’accrocher un strapontin au Mondial de la petite balle à venir était conséquent puisque l’Afrique s’est vu décerner 6 places pour l’épreuve.



Sentiment mitigé

Pour revenir à cette explication ardue avec les Egyptiens, il faut savoir que Ryad Chahbour, qui prend part à sa 6e CAN soit une de moins que Berkous qui est le plus expérimenté dans ce registre, & cie ont flanché en seconde période après avoir longtemps résisté à leurs adversaires du jour. Les « Pharaons » ont rejoint l’étape ultime grâce notamment au talentueux Ali Zein. Ce dernier a fait beaucoup de mal par ses passes et ses buts.

Pour l’arrière-garde nationale, il faut dire qu’elle a présenté un meilleur visage avec un gardien Khalifa Ghedbane plus présent que lors des précédents tests. Assez robuste pendant les 30 premières minutes, la défense d’ « El-Khadra » a été prise de court à l’entame du second acte laissant le vis-à-vis creuser l’écart à 4 réalisations. Un handicap que les nôtres ne parviendront pas à rattraper finissant par passer à la trappe. Ayoub Abdi, pas vraiment flamboyant lors de l’épreuve, et ses camarades, joueront pour la 3e place demain. Ils affronteront le perdant de Tunisie – Angola qui jouaient à l’heure où l’on mettait sous presse.