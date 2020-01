Compte tenu du temps de préparation pour l’importante manifestation, on pourrait dire que c’est à l’emporte-pièce qu’a été montée notre sélection. Pour preuve, on y retrouvait sept nouveaux éléments seulement. Pas trop de risques de pris, mais les choix d’Alain Portes, arrivé tardivement sur le banc de l’EN, se sont avérés relativement payants. La médaille de bronze gagnée à l’issue du Championnat d’Afrique des nations 2020 (16 – 26 janvier) en Tunisie, qui peut sonner comme une évidence et une norme pour une Algérie sept fois sacrée en la matière, n’était pas vraiment acquise à l’avance.

Vu l’état des lieux et le pronostic sportifo-vital d’ « El-Khadra », le sommet de l’Afrique n’était pas atteignable. Les responsables, à leur tête le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Habib Labane, visaient seulement à valider le billet pour le prochain Championnat du Monde de la discipline qu’abritera l’Egypte entre le 14 et le 31 janvier 2021. Une mission qui paraîssait largement dans les cordes des « Verts » sachant que l’Afrique disposait de 6 places pour le rendez-vous planétaire. C’est pour dire que même si l’EN avait terminé, comme lors de la CAN 2018, à la 6e place, le pire résultat de son histoire, elle aurait assuré un strapontin au Mondial. En tout cas, la mission assignée par la FAHB a été accomplie après 4 rencontres sur les 7 que les «Fennecs» ont livrées dans cette épreuve continentale. Le changement du mode de la compétition aura aussi joué en la faveur de notre « sept national » qui a pu arracher le sésame pour le tournoi planétaire après son succès acquis au détriment du Cap-Vert. C’était à l’issue du premier match du tour principal qui a suivi celui préliminaire et les trois rencontres initiales contre la Zambie, le Gabon et le Maroc que les camarades de Hadj-Sedok ont toutes remportées.



Petite finale et grands espoirs

Cependant, on a constaté que nos handballeurs ont trouvé quelques difficultés pour se défaire du Maroc (33/30) dans le derby maghrébin. C’était aussi le cas contre le Capverdiens dominés 25 à 23. Des petites marges qui ne laissaient augurer de rien de bon pour la suite. D’autant plus que les poulains d’Alain Portes devaient en découdre avec la Tunisie, pays hôte et tenante du titre, et l’Egypte, finaliste il y a deux ans. Ces deux-là étaient logiquement présentés comme favoris au sacre tant l’Angola, 3e en 2018, ne semblait pas assez armée pour fausser les calculs. En effet, la finale a opposé les Tunisiens et les Egyptiens. Ces deniers ont pu prendre leur revanche et décrocher la 7e couronne de leur histoire égalant l’Algérie au palmarès. Les « Aigles de Carthage » dominent toujours ce classement avec 10 sacres. Des cimes que Messaoud Berkous et ses compères ne retrouveront pas pour cette séquence qui était placée sous le signe de rémission et qu’ils ont menée avec beaucoup d’ambition et de détermination malgré les insuffisances. Et ce, sur les plans technique et physique. En tout cas, lors de la « petite finale », le « Club Algérie » a retrouvé un peu de sa grandeur pour rappeler qu’il a les gênes de champion d’Afrique. Un succès 32 à 27 signé contre les Angolais pour se parer de bronze et retrouver le « top 3 » africain : « C’était difficile parce que l’Angola a des qualités physiques extraordinaires et sont très adroits aux tirs. Nous, on était fatigués. Un peu plus qu’eux je crois parce qu’on a eu un parcours vraiment difficile. Je pense qu’il y a de bonnes choses à tirer de cette dizaine tunisienne. Certes, tout n’a pas été parfait, mais on a eu ce qu’on est venu chercher, à savoir une qualification au Mondial. Il faudra travailler encore pour être au maximum et construire quelque chose pour les échéances à venir.»



L’optimisme de Berkous

A venir, il y aura un tournoi qualification aux Olympiades 2020 de Tokyo (TQO) dans lequel l’Alhgérie affrontera de gros clients : l’Allemagne (organisateur), la Suède et la Slovénie en l’occurrence. Pas de quoi espérer arracher le billet pour les JO japonais. Cependant, jouer des adversaires de ce calibre ne pourrait qu’aider le team à emmagasiner de la confiance et travailler la cohésion pour le futur. Notamment la défense et le jeu sur les ailes qui ont grandement handicapé les Dz lors de la messe tunisienne. Beaucoup de buts ont été pris. Un total de 170 en 7 duels soit une moyenne de 24 buts concédés/match. Des imperfections qui nécessitent du temps pour remédier. L’expérimenté Berkous, qui disputait sa 7e CAN, est optimiste : « je pense qu’on a un bon groupe. Mes coéquipiers ont montré qu’ils ont beaucoup de qualités. Certes, tout n’a pas été parfait mais je pense qu’avec un travail sérieux, ce groupe devrait être prêt pour la prochaine CAN dans deux ans afin de réaliser un meilleur résultat.» Croisons les doigts mais pas les bras. n