La répartition du temps de parole des partis politiques et des listes des indépendants en direct dans les médias (Télévision algérienne et Radio nationale) a eu lieu dimanche à Alger, dans le cadre des préparatifs de la campagne électorale des locales partielles à Tizi Ouzou et Bejaïa prévues le 15 octobre prochain. Le tirage au sort de la répartition du temps d’intervention en direct réservé aux représentants des listes de candidats s’est déroulé au siège de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) au Palais des nations au Club des Pins, en présence de représentants des formations politiques participantes au prochain rendez-vous électoral, sachant que la campagne s’étalera du 22 septembre au 11 octobre.

Intervenant à cette occasion, le président de l’ANIE, Mohamed Charfi a affirmé que «les candidats aux Assemblées communales et de wilayas (APC/APW) sont appelés à faire montre de prudence et de vigilance pour préserver libre la voix du votant en tentant de le prévenir de tout impact pouvant l’atteindre via des idées ou des informations relayées sur les réseaux sociaux». Pour sa part, le conseiller du président de l’ANIE, M. Bouhadi Abdelhamid, a affirmé lors de sa supervision de l’opération, que l’ANIE «s’est souciée d’assurer la tranche horaire indispensable à toute liste électorale, afin qu’elle puisse acheminer son programme électoral à tous les citoyens, à travers les deux wilayas de Bejaïa et Tizi Ouzou». Les interventions des représentants des partis politiques et des listes indépendantes seront diffusées via les trois chaînes de la télévision algérienne, à savoir la chaîne terrestre 1, la chaîne El Ikhbariya 3 et la chaîne amazigh. Tandis que la diffusion se fera à travers la radio nationale, via la chaîne 1, la chaîne 3 et la chaîne amazigh, en sus des deux radios locales de Tizi Ouzou et Bejaïa. Quant au volume horaire consacré globalement aux listes électorales à travers la télévision publique et la radio nationale, «il est de 90 unités/intervention quotidienne de l’ensemble des chaînes de télévision et de la radio, dont 27 interventions à la télévision, 27 interventions dans la radio nationale (chaîne 1, chaîne 2 et chaîne amazigh), ainsi que 24 interventions dans la radio de Bejaïa et 12 interventions dans la radio de Tizi Ouzou, soit l’équivalent de 4 heures et demi d’interventions quotidiennement, tout au long de la campagne électorale», a annoncé M. Bouhadi. Pour rappel, les APC concernées par les élections partielles sont : Feraoun, M’cisna, Akbou et Toudja dans la wilaya de Bejaïa, et Aït Mahmoud et Aït Boumahdi dans la wilaya de Tizi-Ouzou. n

Articles similaires