Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi préside aujourd’hui lundi l’installation des membres des commissions de répartition du temps d’antienne consacré aux interventions des candidats via les médias audiovisuels nationaux et de suivi de la campagne électorale, et ce en prévision des prochaines élections locales du 27 novembre, a indiqué un communiqué de l’ANIE.

«Dans le cadre des préparatifs de la campagne électorale pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales et de wilaya prévue le 27 novembre 2021, le président de l’ANIE, Mohamed Charfi présidera l’installation des membres de la commission de répartition juste et équitable du temps d’antenne consacré aux interventions des candidats via les médias audiovisuels nationaux, et de la commission de suivi de la campagne électorale».

Concernant la révision des listes électorales, M. Charfi avait révélé un total de 164.286 nouveaux électeurs inscrits suite à la révision des listes électorales, en prévision des élections locales du 27 novembre prochain, portant ainsi le nombre global du corps électoral à 24.589.475 électeurs.

Le même responsable a fait savoir, dans le même contexte, qu’il a été procédé au retrait de «8.928.134» formulaires de souscription des signatures individuelles au profit des listes des candidats, en vue de l’élection des membres de l’APC et de l’APW, ajoutant que les listes relevant de 47 partis ont procédé au retrait de «8.131.524» formulaires de souscription, alors que les listes indépendantes ont retiré 796.610 formulaires de souscription.

L’ANIE avait appelé, le 1e septembre courant, les citoyens non inscrits sur les listes électorales, notamment ceux âgés de 18 ans le jour du scrutin (le 27 novembre 2021), à s’inscrire au niveau de la commission communale de révision des listes électorales dans leur commune de résidence.

La révision exceptionnelle des listes électorales est prévue dans le décret présidentiel signé le 28 août 2021 par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant convocation du corps électoral en prévision des élections anticipées des APC et APW. A noter que la période de révision exceptionnelle des listes électorales s’était ouverte du 5 septembre 2021 au 15 septembre 2021. (APS)

Articles similaires