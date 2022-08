L’opération de réception des récoltes de la campagne moisson-battage se poursuivra jusqu’au 30 septembre prochain, a indiqué mardi dans un communiqué, l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC). «Dans le cadre des mesures liées à la campagne moisson-battage, l’OAIC informe les agriculteurs que l’opération de réception de leurs récoltes se poursuivra jusqu’au 30 septembre prochain», souligne le document, précisant que «les centres de collecte au niveau des coopératives des céréales et des légumes secs (CCLS) resteront ouverts pour leur permettre de livrer leur production dans de bonnes conditions». A rappeler que la Loi de Finances complémentaire 2022 (LFC 2022), notamment dans son article 30, a fixé l’obligation pour les agriculteurs-céréaliculteurs (blé et orge) de livrer la totalité de leurs récoltes aux CCLS relevant de l’OAIC. «Tout agriculteur pratiquant la céréaliculture bénéficiant du soutien de l’Etat, tant en amont qu’en aval, et quelle qu’en soit sa forme ou sa nature, est tenu par l’obligation de céder sa production des blés et orges à l’Office algérien interprofessionnel des céréales», est-il indiqué dans la LFC 2022, signée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le 3 août en cours. A cet effet, les producteurs sont désormais tenus, en vertu de cette loi, par l’obligation concrète d’assurer la livraison en totalité de la récolte auprès des CCLS à travers tout le territoire national.

Articles similaires