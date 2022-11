Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a procédé à la distribution de plus de 50 tonnes de produits alimentaires, de fournitures médicales et de couvertures au profit des habitants des wilayas du sud-ouest algérien, dans le cadre de la campagne «hiver chaud» lancée par cette Organisation. Ces caravanes de solidarité, chargées de plus de 50 tonnes de produits alimentaires, de couvertures et de fournitures médicales, ont été acheminées, dans une première étape, vers Adrar, Timimoune, El Bayadh, Nâama et Béni Abbès dans le cadre de la campagne «hiver chaud», indique mercredi un communiqué du CRA. Ces caravanes de solidarité lancées sous la supervision de la présidente du CRA, Ibtissem Hamlaoui, interviennent «en exécution du programme humanitaire visant le soutien des individus, des familles nécessiteuses dans les différentes régions du pays», conclut la même source. <

