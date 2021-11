Par NAZIM B.

Il n’a pas fallu plus de six jours de campagne électorale pour le scrutin local anticipé du 27 novembre pour voir l’instance de Mohamed Charfi subir les critiques des partis politiques engagés dans cette compétition.

Des tirs groupés qui vont à contre-courant du discours de Charfi, qui loue des «avancées» qui rendent «crédible» le travail de l’ANIE. Charfi cite à cet effet trois facteurs qui constituent la «force» de l’ANIE. La numérisation de plusieurs étapes de l’opération, la nouvelle législation et l’impartialité dans le traitement des compétiteurs.

Mais, du côté des formations politiques, l’ANIE est loin d’être l’arbitre «neutre» qui assurerait la crédibilité du scrutin local. «Nous n’avons pas de criminels dans le parti, nous avons des militants», a fulminé dans ce sens, Brahim Meziani, membre de la direction du FFS. Le responsable du Front des forces socialistes a tiré ainsi à boulets rouges contre l’instance de Charfi à qui il a reproché «des rejets sans fondement de dossiers de candidature» du plus vieux parti de l’opposition. D’autres partis politiques, et qui ne sont pas connus pour être des champs de l’opposition, n’ont pas été moins critiques à l’égard de l’instance nationale indépendante des élections (ANIE), comme c’est le cas du Rassemblement national démocratique (RND). Par la voix de son secrétaire général, Tayeb Zitouni, le Rassemblement a dénoncé «la disqualification» de nombreux postulants parmi ses militants se plaignant même des «rejets» qui ont entraîné l’élimination du parti de la course. «Les décisions de l’ANIE ont affaibli l’opération électorale», a pointé le chef du RND, considérant que la démarche de l’Instance va à «contre-sens des objectifs assignés à ce scrutin en matière de mobilisation des jeunes et de transparence dans le renouvellement des Assemblées élues». Même son de cloche chez le mouvement El Bina d’Abdelkader Bengrina, qui a reproché à l’ANIE, à partir de Mostaganem, d’avoir décidé «le rejet» de pas moins de 150 listes au niveau des communes. La critique a émané, également, du FLN. Son secrétaire général s’est dit étonné du motif évoqué par l’ANIE pour «disqualifier» des candidats qu’il n’a pas été possible de remplacer.

Il faut souligner que la guerre des déclarations entre l’ANIE et les partis en course a commencé bien avant le coup d’envoi de la campagne électorale. L’ANIE avait déjà subi les foudres du MSP et du FFS notamment. Le MSP a estimé que les éliminations qui ont touché ses militants sont opérées de manière «illégale et immorale avec des décisions sécuritaires, politiques et administratives arbitraires qui ne reposent sur aucun fondement juridique», qualifiant ce traitement de «nouvelle génération de fraude électorale». Pour le parti de Makri, «les présents agissements de l’ANIE sont bien pires que les précédents. Ce qui confirme que la crise de la démocratie dans le pays est dans les mentalités sclérosées et les pratiques autoritaires et non dans les textes juridiques».

De son côté, Charfi avait répondu en exhibant la réglementation en vigueur : «Je vous garantis que toutes les décisions prises lors du processus de constitution des listes ont été l’œuvre de l’ANIE». «Il faut se référer à la loi électorale qui évoque dans son article 184 les candidats qui ne peuvent être acceptés lors des élections», a jugé M. Charfi, lequel a ajouté que le candidat, en se référant au même article, «ne doit pas être connu de manière notoire pour avoir eu des liens avec l’argent douteux et les milieux de l’affairisme et pour son influence directe ou indirecte sur le libre choix des électeurs ainsi que sur le bon déroulement des opérations électorales».

La bataille risque de se poursuivre durant ce qui reste de la campagne électorale… <

