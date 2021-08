Le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels a annoncé, mardi dans un communiqué, le report de la rentrée professionnelle pour les effectifs reconduits et les nouveaux inscrits au mardi 5 octobre 2021. La rentrée professionnelle, initialement prévue le 26 septembre, est reportée au mardi 5 octobre 2021 pour les effectifs reconduits et les nouveaux inscrits, a précisé le communiqué, ajoutant que «les délais d’inscription (session d’octobre 2021) sont prolongés au samedi 25 septembre 2021».

Soucieux de préserver la santé de tous les personnels et effectifs du secteur, le ministère de tutelle a pris cette décision pour permettre la poursuite de la campagne de vaccination contre le Covid-19 et atteindre l’immunité collective, a souligné le communiqué.

Articles similaires