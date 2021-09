Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid s’est réuni mercredi à Alger avec des membres de la Direction de la Santé d’Alger et des présidents des services des Conseils médicaux et scientifiques des établissements hospitaliers de la capitale, pour débattre de la cartographie sanitaire d’Alger en prévision de la plus grande campagne de vaccination anti-covid-19 prévue dans les trois prochains jours. « Afin de mener à bien cette campagne qui durera jusqu’au 11 septembre courant », précise un communiqué de la tutelle, le ministre a mis l’accent sur « l’impératif de réquisitionner les personnels de la santé et de mobiliser la société civile, en coordination avec les walis, les chefs de daïra et de communes, par la mise à disposition d’un grand nombre de bus transportant des staffs médicaux et divers dispositifs utilisés dans la vaccination ». « Plus de 7,4 millions de personnes se sont faits vaccinés jusqu’à présent », a-t-il fait savoir, indiquant que cette initiative avait pour but de « parvenir à 70% de citoyens immunisés, toutes tranches d’âges confondues, d’ici la fin de l’année en cours ». « Il est primordial d’intensifier les campagnes de vaccination notamment avec la rentrée sociale », a-t-il soutenu, expliquant que « la campagne nationale sur laquelle se focalise le département de la Santé connaitra la participation des corps de l’armée et de la sûreté nationales ainsi que des éléments de la Protection civile qui interviendront par le moyen de fourgons mobiles placés au niveau des barrages fixes ». Il est tout de même nécessaire, poursuit M. Benbouzid, d’animer des opérations de sensibilisation durant cette campagne nationale, en distribuant des dépliants et en placardant des affiches à l’intérieur des bus, en sus de la couverture médiatique accompagnant une telle initiative qui portera certainement ses fruits ». (APS)

