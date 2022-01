Par Sihem Bounabi

Dr Messaoud Belambri, président du Syndicat national des pharmaciens d’officine (Snapo), a affirmé, hier, que depuis septembre 2021, plus de 400 000 doses de vaccin anti-covid ont été distribuées dans le cadre de l’intensification de la campagne de vaccination contre la propagation de la Covid-19 et ses variants.

S’exprimant, hier, sur les ondes de radio Sétif, le président du Snapo a précisé à ce sujet que la campagne de vaccination se poursuit au niveau de plus de 1 500 pharmacies qualifiées pour effectuer la vaccination anti-Covid après avoir obtenu le certificat de qualification par le ministère de la Santé. La liste est toujours ouverte pour que d’autres officines rejoignent l’élan national pour l’accélération de la campagne de vaccination.

Il a souligné à ce sujet que la vaccination au niveau des pharmacies est gratuite contrairement à la plupart des pharmacies dans d’autres pays à travers monde. Messaoud Belambri a également annoncé que plus de 3 000 pharmacies devrait rejoindre, dans les prochains jours, l’opération de réalisation des tests antigéniques au niveau des pharmacies, suite à la forte affluence des citoyens pour effectuer les tests rapides de détection de coronavirus depuis l’autorisation accordée par le ministère de la Santé mardi passé.

Il a rappelé que le prix des tests antigéniques en pharmacie sont fixés par le ministère de l’Industrie pharmaceutique à 1 000 DA l’unité et à 1 500 DA lorsque le test est effectué par le pharmacien.

Le président du Snapo a ainsi voulu illustrer, à travers ces chiffres, la contribution effective des pharmaciens d’officine, professionnellement et humainement parlant, dans la lutte contre les effets ravageurs du coronavirus depuis le début de la pandémie.

Par ailleurs, concernant les perturbations et les tensions sur la disponibilité des médicaments, notamment ceux entrant dans le protocole thérapeutique du traitement covid, elles sont le reflet d’une tension sur les médicaments covid à l’échelle internationale suite à l’explosion de la demande à travers le monde. Il précise à ce sujet que «40 médicaments de marques mondiales manquent sur le marché et depuis que nous sommes entrés dans la quatrième vague de Coronavirus, nos priorités sont de fournir des médicaments pour traiter la Covid-19».

Il tient ainsi à rassurer les Algériens en argumentant que «les unités de fabrication en Algérie disposent d’un stock de matières premières suffisant pour la fabrication pour les 8 à 10 prochains mois, selon ce que confirment les laboratoires de fabrication avec lesquels nous sommes constamment en contact».

Afin de faire face à ce risque de pénurie, il rappelle qu’il y a signature des programmes urgents pour importer des médicaments comme le Lovenox et la production nationale de médicament a accéléré la cadence au maximum de ces capacités. Il renforce ces propos en soulignant que l’Algérie a produit 3 millions de boîtes de Paracétamol cette semaine, ainsi que la production prévue de 3,3 millions de boîtes de Varinox et Lovinox entre le 15 janvier et le 28 février prochain en plus du lancement d’une nouvelle marque d’anticoagulant Tiranox, produit localement à partir du 30 janvier, et l’intensification de la production locale de la vitamine C et du zinc qui connaissent une forte demande actuellement. En outre, le président du Snapo estime que depuis la création du ministère de l’Industrie pharmaceutique, plus d’une cinquantaine de textes réglementaires ont été promulgués entre décrets et arrêtés ministériels pour repenser le marché algérien du médicament. Par conséquent, en deux ans, le taux de couverture locale en médicaments en Algérie est passé de 50% à 71%, et certains chiffres indiquent 75%, estimant que ces chiffres témoignent d’«un saut qualitatif» en matière de production locale de médicaments contribuant à garantir leur disponibilité. Il a également tenu à défendre la qualité de la production nationale en soulignant qu’«il n’y a pas à craindre de remplacer le médicament par un autre de même composition et qualité et de fabrication locale car l’industrie nationale des médicaments a atteint une telle qualité et efficacité qu’elle a été autorisée à exporter vers de nombreux pays». <